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Без Лукашенка тут могло не обійтися: як РФ почала атакувати АЗС на Житомирщині

Маршрут російського дрона викликав запитання - для управління могли використати ретранслятори за межами Росії

15 липня 2026, 14:46
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Кравцев Сергей

Російський ударний безпілотник, який 15 липня атакував автозаправну станцію у Малині Житомирської області, міг керуватися через ретранслятори, розміщені на території Білорусі. Таку версію озвучив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Без Лукашенка тут могло не обійтися: як РФ почала атакувати АЗС на Житомирщині

Путін та Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, аналіз даних українських радіолокаційних станцій показав незвичну траєкторію польоту дрона. Спочатку безпілотник рухався вздовж українсько-білоруського кордону, після чого пролетів у районі Коростеня та змінив курс у напрямку Малина, слідуючи вздовж залізничної колії.

Експерт звернув увагу, що відстань від місця удару до російського кордону становить приблизно 260 кілометрів, що значно перевищує можливості стандартного прямого радіоканалу управління. При цьому інших безпілотників, які могли б виконувати роль повітряних ретрансляторів, у цьому районі зафіксовано не було.

Саме тому, припускає Бескрестнов, російські військові могли використати наземні ретранслятори на території Білорусі, які забезпечили керування дроном в режимі реального часу. Водночас він наголосив, що остаточні висновки мають зробити компетентні служби після завершення розслідування.

За словами радника міністра оборони, Росія дедалі активніше намагається застосовувати технологію онлайн-керування "Шахедами" під час атак по західних і центральних областях України. Він також не виключив, що подібне обладнання могло бути встановлене без відома білоруської влади.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Вранці 15 липня під атакою опинилася автозаправна станція в Малинській громаді, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.



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