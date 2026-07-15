Тепер РФ б'є по АЗС не лише у прифронтових регіонах: де заправлятися вкрай небезпечно

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Вранці 15 липня під атакою опинилася автозаправна станція в Малинській громаді, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Удари по АЗС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські сили продовжують тероризувати північні райони регіону, завдаючи ударів по об'єктах, що не мають відношення до військової інфраструктури.

Постраждалих було оперативно госпіталізовано. Як уточнив міський голова Малина Олександр Сітайло, один із них перебуває у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя та вживають усіх необхідних заходів для стабілізації стану пацієнта.

На місці удару працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці ліквідують наслідки атаки та з'ясовують масштаб пошкоджень.

Після чергового удару обласна влада знову закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Особливу увагу чиновники звернули на необхідність залишати небезпечні об'єкти, зокрема автозаправні станції відразу після оголошення тривоги.

Примітно, що це вже друга атака на АЗС на Житомирщині за останні дві доби. Напередодні російські ударні безпілотники атакували автозаправну станцію у Малині. Тоді внаслідок влучення виникла пожежа, проте обійшлося без загиблих та постраждалих.

Повторні удари по аналогічних об'єктах можуть свідчити про зміну тактики російських військ, які дедалі частіше вибирають за мету об'єкти цивільної інфраструктури, які використовуються мирним населенням.

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