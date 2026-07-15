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Теперь РФ бьет по АЗС не только в прифронтовых регионах: где заправляться крайне опасно

После новой атаки дронов по Малинской громаде власти предупреждают о растущей угрозе для гражданской инфраструктуры

15 июля 2026, 08:45
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Кравцев Сергей

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Утром 15 июля под атакой оказалась автозаправочная станция в Малинской громаде, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. 

Теперь РФ бьет по АЗС не только в прифронтовых регионах: где заправляться крайне опасно

Удары по АЗС. Фото: из открытых источников

По его словам, российские силы продолжают терроризировать северные районы региона, нанося удары по объектам, не имеющим отношения к военной инфраструктуре.

Пострадавшие были оперативно госпитализированы. Как уточнил городской голова Малина Александр Ситайло, один из них находится в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь и принимают все необходимые меры для стабилизации состояния пациента.

На месте удара работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, правоохранители и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и выясняют масштаб повреждений.

После очередного удара областные власти вновь призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Особое внимание чиновники обратили на необходимость покидать опасные объекты, в частности автозаправочные станции, сразу после объявления тревоги.

Примечательно, что это уже вторая атака на АЗС в Житомирской области за последние двое суток. Накануне российские ударные беспилотники атаковали автозаправочную станцию в Малине. Тогда в результате попадания возник пожар, однако обошлось без погибших и пострадавших.

Повторные удары по аналогичным объектам могут свидетельствовать об изменении тактики российских войск, которые все чаще выбирают целью объекты гражданской инфраструктуры, используемые мирным населением.

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