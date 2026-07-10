РФ пугает Украину «топливным кризисом» из-за ударов россиян по АЗС: почему это невозможно

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Кравцев Сергей
Россияне пытаются устроить топливный кризис в Украине, нанося удары по АЗС. В то же время Украина системно выносит НПЗ и нефтебазы врага. Для кого ситуация выглядит более угрожающей – разбиралось издание "Комментарии".
Удары по АЗС. Фото: из открытых источников
Топливный эксперт, руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что в Украине топливный кризис на фоне ударов россиян по украинским АЗС невозможен, поскольку украинский рынок открыт, чего нельзя сказать о России, где на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам горючего стало не хватать.
Руководитель консалтинговой группы "А-95" объясняет: ситуация в России и Украине кардинально отличается. Преимущество Украины – открытый рынок и отсутствие блокировки поставок. В России же рынок очень закрыт и монополизирован внутренними производителями. Соответственно, когда у них начались проблемы с заводами, это почувствовали на заправках.
В то же время он добавил, что сейчас в Украине есть проблема с дистрибуцией горючего, то есть с его довозом до потребителя. Сергей Куюн выразил надежду, что Украина найдет способ, как решить эту проблему.
Эксперт напомнил, что в Никополе на Днепропетровщине и в Тростянце Сумской области все атакованные АЗС не работают. Правительство уже решает эту проблему, но сделать это не так-то просто.
Военный эксперт Павел Нарожный считает, что в топливной войне Россия может оказаться более уязвимой, ведь ее система зависит от собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Украина после уничтожения НПЗ еще в 2022 году перешла на импорт нефтепродуктов из Европы.
По словам эксперта, в Украине на 2026 год фактически отсутствует звено переработки. Четыре крупных украинских НПЗ, а также меньшие предприятия были уничтожены российскими ударами в начале полномасштабного вторжения. Поэтому Украина должна была адаптироваться и искать варианты.
Теперь Украина получает необходимые нефтепродукты из Европы. Там перерабатывают нефть, после чего в Украину поступают бензин, дизель и другие виды топлива. В России такой альтернативы нет, это вообще-то "государство-бензоколонка", но теперь после украинских ударов по НПЗ окупантов России ему нужно обеспечивать огромный внутренний рынок.
Учитывая это, по мнению Павла Нарожного, перед россиянами стоят куда большие проблемы.
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