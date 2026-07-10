РФ пугает Украину «топливным кризисом» из-за ударов россиян по АЗС: почему это невозможно

Россияне пытаются устроить топливный кризис в Украине, нанося удары по АЗС. В то же время Украина системно выносит НПЗ и нефтебазы врага. Для кого ситуация выглядит более угрожающей – разбиралось издание "Комментарии".

Удары по АЗС. Фото: из открытых источников

Сейчас в Украине есть проблема с дистрибуцией топлива

Топливный эксперт, руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что в Украине топливный кризис на фоне ударов россиян по украинским АЗС невозможен, поскольку украинский рынок открыт, чего нельзя сказать о России, где на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам горючего стало не хватать.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" объясняет: ситуация в России и Украине кардинально отличается. Преимущество Украины – открытый рынок и отсутствие блокировки поставок. В России же рынок очень закрыт и монополизирован внутренними производителями. Соответственно, когда у них начались проблемы с заводами, это почувствовали на заправках.

"У нас нет проблемы с завозом горючего. У нас диверсифицированная система поставок и географически, и логистически", — сказал Сергей Куюн.

В то же время он добавил, что сейчас в Украине есть проблема с дистрибуцией горючего, то есть с его довозом до потребителя. Сергей Куюн выразил надежду, что Украина найдет способ, как решить эту проблему.

Эксперт напомнил, что в Никополе на Днепропетровщине и в Тростянце Сумской области все атакованные АЗС не работают. Правительство уже решает эту проблему, но сделать это не так-то просто.

"Централизованно доставлять [горючее на прифронтовые территории] очень опасно. Водители бензовозов не хотят туда ехать, поскольку там на них ведется охота. А заправочные станции – это стационарные объекты, которые стоят как мишени", — сказал Сергей Куюн.

Перед россиянами стоят куда большие проблемы

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что в топливной войне Россия может оказаться более уязвимой, ведь ее система зависит от собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Украина после уничтожения НПЗ еще в 2022 году перешла на импорт нефтепродуктов из Европы.

По словам эксперта, в Украине на 2026 год фактически отсутствует звено переработки. Четыре крупных украинских НПЗ, а также меньшие предприятия были уничтожены российскими ударами в начале полномасштабного вторжения. Поэтому Украина должна была адаптироваться и искать варианты.

Теперь Украина получает необходимые нефтепродукты из Европы. Там перерабатывают нефть, после чего в Украину поступают бензин, дизель и другие виды топлива. В России такой альтернативы нет, это вообще-то "государство-бензоколонка", но теперь после украинских ударов по НПЗ окупантов России ему нужно обеспечивать огромный внутренний рынок.

Учитывая это, по мнению Павла Нарожного, перед россиянами стоят куда большие проблемы.

"И здесь все же уязвимость больше у России, потому что у нас есть возможность наносить удары как по АЗС, так и по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), что может остановить транспорт (на территории страны-агрессора – ред.)" , – сказал эксперт.

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