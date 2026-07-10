РФ лякає Україну «паливною кризою» через удари росіян по АЗС: чому це неможливо

Росіяни намагаються влаштувати паливну кризу в Україні, наносячи удари по АЗС. У той же час Україна системно "виносить" НПЗ та нафтобази ворога. Для кого ситуація виглядає більш загрозливішою – розбиралося видання "Коментарі".

Удари по АЗС. Фото: з відкритих джерел

Зараз в Україні є проблема з дистрибуцією пального

Паливний експерт, керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що в Україні паливна криза на тлі ударів росіян по українських АЗС неможлива, оскільки український ринок відкритий, чого не можна сказати про Росію, де на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах і нафтобазах пального почало бракувати.

Керівник консалтингової групи "А-95" пояснює: ситуація в Росії та Україні кардинально відрізняється. Перевага України – відкритий ринок та відсутність блокування постачань. Натомість у Росії ринок дуже закритий та монополізований внутрішніми виробниками. Відповідно, коли в них почалися проблеми з заводами, то це відчули на заправках.

"У нас немає проблеми з завезенням пального. У нас диверсифікована система постачань і географічно, і логістично", — сказав Сергій Куюн.

Водночас він додав, що зараз в Україні є проблема з дистрибуцією пального, тобто з його довезенням до споживача. Сергій Куюн висловив сподівання, що Україна знайде спосіб, як вирішити цю проблему.

Експерт нагадав, що у Нікополі на Дніпропетровщині та у Тростянці на Сумщині всі атаковані АЗС не працюють. Уряд вже вирішує цю проблему, але зробити це не так просто.

"Централізовано доставляти [пальне на прифронтові території] дуже небезпечно. Водії бензовозів не хочуть туди їхати, оскільки там на них ведеться полювання. А заправні станції – це стаціонарні об’єкти, які стоять, як мішені", — сказав Сергій Куюн.

Перед росіянами стоять куди більші проблеми

Воєнний експерт Павло Нарожний вважає, що у паливній війні Росія може бути більш вразливою, адже її система залежить від власних нафтопереробних потужностей. Україна ж після знищення НПЗ ще у 2022 році перейшла на імпорт нафтопродуктів із Європи.

За словами експерта, в Україні станом на 2026 рік фактично відсутня ланка перероблення. Чотири великі українські НПЗ, а також менші підприємства були знищені російськими ударами на початку повномасштабного вторгнення. Тому Україна мусила адаптуватися та шукати варіанти.

Тепер Україна отримує необхідні нафтопродукти з Європи. Там переробляють нафту, після чого в Україну надходять бензин, дизель та інші види пального. У Росії такої альтернативи немає, це взагалі-то "держава-бензоколонка", але тепер після українських ударів по НПЗ окупантів Росії їй потрібно забезпечувати величезний внутрішній ринок.

З огляду на це, на думку Павла Нарожного, перед росіянами стоять куди більші проблеми.

"І тут все ж таки вразливість більше у Росії, тому що ми маємо можливість завдавати ударів як по АЗС, так і по нафтопереробних заводах (НПЗ), що може зупинити транспорт (на території країни-агресорки – ред.), – сказав експерт.

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