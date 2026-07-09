"Понад тисяча мін за пів року": де на Дніпропетровщині ситуація залишається найнебезпечнішою

У Дніпропетровській області триває масштабне гуманітарне розмінування територій, однак загроза від вибухонебезпечних предметів залишається високою. Про це йдеться у відповіді Дніпропетровської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Розмінування Дніпропетровської області

За інформацією Департаменту цивільного захисту ОВА, протягом 2025 року в області було обстежено 721,08 гектара територій, з яких сапери фактично розмінували 478,67 гектара. Одночасно фахівці виявили та знешкодили 6230 вибухонебезпечних предметів.

Втім, небезпека не зникла й цього року. Станом на дату надання відповіді у 2026 році вже виявлено та знешкоджено 1341 вибухонебезпечний предмет, що свідчить про збереження високого рівня мінної загрози.

В ОВА зазначили, що основні сили саперів зараз зосереджені у громадах Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. Саме ці території межують із лінією фронту або регулярно зазнають російських обстрілів, тому залишаються пріоритетними для проведення гуманітарного розмінування.

У військовій адміністрації наголосили, що роботи виконуються відповідно до чинного законодавства та з урахуванням безпекової ситуації. Водночас масштаби виявлених боєприпасів свідчать, що очищення територій триватиме ще тривалий час, а жителям прифронтових районів необхідно й надалі суворо дотримуватися правил мінної безпеки.

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