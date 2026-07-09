Скандал у Львові отримав продовження: у Генштабі розповіли, що тепер буде із ТЦК

Після резонансного конфлікту за участю представників територіального центру комплектування у Львові, Генеральний штаб Збройних сил України оголосив про початок службової перевірки. У військовому відомстві повідомили, що дії військовослужбовців буде ретельно вивчено, а за результатами розслідування можуть бути прийняті кадрові та дисциплінарні рішення.

Генштаб ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

В офіційній заяві наголошується, що перевірка має встановити, чи діяли співробітники ТЦК у рамках законодавства та службових повноважень. Якщо буде виявлено порушення нормативних вимог або перевищення повноважень, винні особи відповідають відповідно до чинного законодавства.

Водночас Генштаб наголосив, що будь-які суперечки щодо законності дій посадових осіб не можуть бути виправданням для застосування сили чи агресивної поведінки. У відомстві нагадали, що оцінювати обставини кожного окремого інциденту мають виключно компетентні державні органи.

Військові закликали громадян вирішувати конфліктні ситуації виключно правовими методами. На думку Генштабу, будь-які розбіжності між суспільством та представниками державних структур мають розглядатися в рамках закону, без ескалації та самосудів.

Окремо у заяві наголошується, що дотримання законодавства, повага до прав громадян та відповідальність усіх учасників суспільних процесів залишаються ключовими умовами збереження внутрішньої стабільності країни. У Збройних силах вважають, що лише правові механізми здатні забезпечити суспільну довіру та єдність в умовах війни, що триває.

Перевірка львівського інциденту триває, а її результати обіцяють оприлюднити після завершення всіх необхідних процедур.

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