Ожидать ли усиления жестокости мобилизации: что показал прецедент во Львове

Кое-кто предлагает решать проблемы мобилизации закручиванием гаек, усилением ответственности и еще обязательно позволить военнослужащим ТЦК стрелять. Это не решит вопрос, наоборот – погрузит страну в кровавую тьму гражданской войны. Мы и так в шаге от худшего сценария, который может привести к поражению в войне. Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины, авиационный инженер и специалист по беспилотникам Юрий Касьянов.

Нападение на работников ТЦК в Львове. Фото: из открытых источников

"Проблема не в том, что люди не хотят идти воевать. Это нормально. Добровольцы кончились. Однако люди не хотят, в первую очередь, чтобы их хватали на улицах, чтобы их били, чтобы содержали как преступников, забирали телефоны, не хотят, чтобы их отправляли в Скалу…", — отметил специалист.

По его словам, гражданские видят, что военные находятся в бессрочном рабстве, что зарплаты скудны, а бытовые условия часто на грани человеческих возможностей. Людей отталкивает от армии даже не страх перед смертью или увечьем, а глупое отношение государства к его защитникам.

Нет, я не оправдываю нападения на военнослужащих ТЦК и рабочих полиции. Нет! Но усилением жестокости мобилизацию нельзя улучшить. Надо решать проблемы, которые высшее руководство страны не хочет замечать", – отметил Юрий Касьянов.

Читайте на портале "Комментарии" — во Львове толпа людей во время мобилизационных мероприятий опрокинула и повредила автомобиль ТЦК.

Во Львовских телеграмм-каналах сообщили, что конфликт с группой оповещения ТЦК начался из-за мобилизационных мероприятий, проводимых военнослужащими на перекрестке проспекта Червоной Калины и ул. Коломыйской.

По данным из соцсетей, прохожие начали вмешиваться в работу военных и конфликтовать.



