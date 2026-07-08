У Львові масштабний конфлікт з ТЦК: що відбувається

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Кречмаровская Наталия
У Львові виник конфлікт через нібито затримання 20-річного хлопця працівниками ТЦК.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Місцеві Telegram-канали повідомили, що після нібито затримання 20-річного хлопця на Сихові зібралися люди, між ними та працівниками ТЦК виник конфлікт, який перетворився на масштабну акцію.
Також зазначається, що в автомобілі ТЦК прокололи шини та зняли бампер. Люди скандували “Ганьба”, пише видання “Новини. Лайв”.
Інші пабліки повідомляють, що люди перекинули та розтрощили вщент мікроавтобус, який ймовірно, належить ТЦК, а великий натовп зібрався біля будівлі терцентру.
Львівський міський голова Андрій Садовий відреагував на ситуацію, однак офіційної інформації не надав.
У поліції Львівської області повідомили, що група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Міністерстві оборони України анонсували реформу системи мобілізації. Одним із питань, яке потребує вирішення — це діяльність ТЦК. Саме на силову мобілізацію на вулицях багато нарікань. Нардеп Горбенко розповів, хто має шукати ухилянтів замість ТЦК.