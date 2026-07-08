У Львові масштабний конфлікт з ТЦК: що відбувається

У Львові виник конфлікт через нібито затримання 20-річного хлопця працівниками ТЦК.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Місцеві Telegram-канали повідомили, що після нібито затримання 20-річного хлопця на Сихові зібралися люди, між ними та працівниками ТЦК виник конфлікт, який перетворився на масштабну акцію.

Також зазначається, що в автомобілі ТЦК прокололи шини та зняли бампер. Люди скандували “Ганьба”, пише видання “Новини. Лайв”.

Інші пабліки повідомляють, що люди перекинули та розтрощили вщент мікроавтобус, який ймовірно, належить ТЦК, а великий натовп зібрався біля будівлі терцентру.

Львівський міський голова Андрій Садовий відреагував на ситуацію, однак офіційної інформації не надав.

“По ситуації на Сихові зараз з’ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!”, — зазначив він.

У поліції Львівської області повідомили, що група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року.

"Під час спілкування з чоловіком перехожі почали перешкоджати роботі групи оповіщення, після чого кількість людей на місці почала збільшуватися. Наразі на місці працюють правоохоронці, які забезпечують охорону громадського порядку та спілкуються з громадянами", — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Міністерстві оборони України анонсували реформу системи мобілізації. Одним із питань, яке потребує вирішення — це діяльність ТЦК. Саме на силову мобілізацію на вулицях багато нарікань. Нардеп Горбенко розповів, хто має шукати ухилянтів замість ТЦК.