ТЦК не повинні ходити вулицями: в Раді розповіли, хто має шукати ухилянтів

У Міністерстві оборони України анонсували реформу системи мобілізації. Одним із питань, яке потребує вирішення — це діяльність ТЦК. Саме на силову мобілізацію на вулицях багато нарікань.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Руслан Горбенко розповів, хто має займатися мобілізацією на вулицях. За його словами, постійно наголошують, що військові територіальних центрів комплектації не мають права затримувати, бусифікувати цивільних людей.

“Так, дійсно так. Але для цього є люди, є в першу чергу правоохоронні органи, Державне бюро розслідування, є Національна поліція, яких можна долучити до цього напрямку”, — зауважив він.

Нардеп пояснив, що зараз Нацполіція і ТЦК працюють разом — патрульна поліція зупиняє та перевіряє документи, потім передає до ТЦК. Однак, за його словами, представники ТЦК не повинні ходити по вулиці.

“Є правоохоронні органи, які повинні виконувати свої обов'язки згідно з законодавством. Щодо розшуку, я думаю, що у Національної поліції набагато більше досвід. Тому його потрібно долучати і надалі розширювати повноваження у цьому напрямку. Так, це дійсно вже на часі”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні розробляють реформу мобілізації та розглядають різні інструменти покарання для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Однією з ініціатив є створення реєстру ухилянтів. Однак в Раді цю пропозицію розкритикували, нагадавши про закон.

Народний депутат Дмитро Разумков запропонував разом з цим тоді відкрити персональні дані авторів цієї ініціативи.



