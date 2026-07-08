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ТЦК не должны ходить по улицам: в Раде рассказали, кто должен искать уклонистов

Народный депутат Горбенко рассказал, кто должен доставлять мужчин в ТЦК

8 июля 2026, 22:02
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве обороны Украины анонсировали реформу системы мобилизации. Одним из вопросов, нуждающихся в решении — это деятельность ТЦК. Именно на силовую мобилизацию на улицах много нареканий.

ТЦК не должны ходить по улицам: в Раде рассказали, кто должен искать уклонистов

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, кто должен заниматься мобилизацией на улицах. По его словам, постоянно подчеркивают, что военные территориальных центров комплектации не имеют права задерживать, бусифицировать гражданских людей.

"Да, действительно так. Но для этого есть люди, есть, в первую очередь, правоохранительные органы, Государственное бюро расследования, есть Национальная полиция, которых можно приобщить к этому направлению", — отметил он.

Нардеп объяснил, что сейчас Нацполиция и ТЦК работают вместе – патрульная полиция останавливает и проверяет документы, затем передает в ТЦК. Однако, по его словам, представители ТЦК не должны ходить по улице.

"Есть правоохранительные органы, которые должны выполнять свои обязанности согласно законодательству. Относительно розыска, я думаю, что у Национальной полиции гораздо больше опыта. Поэтому его нужно приобщать и в дальнейшем расширять полномочия в этом направлении. Да, это действительно уже актуально", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разрабатывают реформу мобилизации и рассматривают различные инструменты наказания для мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Одной из инициатив является создание реестра уклоняющихся. Однако в Раде это предложение подвергли критике, напомнив о законе.

Народный депутат Дмитрий Разумков предложил вместе с этим открыть персональные данные авторов этой инициативы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ffkKSWdmlms&t=1428s
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