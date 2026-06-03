У Раді вже не добирають слів: реєстр ухилянтів - це тільки початок

В Україні розробляють реформу мобілізації та розглядають різні інструменти покарання для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Однією з ініціатив є створення реєстру ухилянтів. Однак в Раді цю пропозицію розкритикували, нагадавши про закон.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков запропонував разом з цим тоді відкрити персональні дані авторів цієї ініціативи.

"Думаю, що багато хто з українських громадян захоче прийти, з ними теж поспілкуватися, поставити питання, отримати на них відповіді з багатьох аспектів. Де у кого родичі, де хто навчається, де хто що має?”, — зазначив політик.

Парламентар припустив, що багатьом це не сподобається, у тому числі й авторам такої пропозиції.

“Для популізму розповісти про те, що вони відкриють, клас, тільки є проблема. Є ще закони, на які, як показує практика, частини моїх колег начхати, і які називаються захист персональних даних. Це ж не просто так, це європейські норми. Ну давайте будемо тоді ще прописувати так, як було в сталінські часи, від зречення батьків, як від ворогів народу”, — зазначив народний депутат.

Політик нагадав, що у 2022 році, коли українці самі йшли захищати країну, говорили, в тому числі і політики, що людей достатньо.

“Тоді, якщо вам вистачало людей на все, то давайте ви сьогодні їх теж поміняєте, десь покажете особистим прикладом, як треба працювати, як треба досягати результату”, — запропонував Разумков.

Розкритикував народний депутат і ідею скасувати бронь частині військовозобов’язаних, зміни у законодавстві, які призвели до великої кількості СЗЧ.

“Тоді нехай вони теж відкриють свої реєстри і нехай до них у гості хтось прийде і запитає, чи нормально вони почуваються, нічого їм не заважає тощо. Тому що воювати чужими руками завжди дуже легко і дуже просто, не шкодуючи чужого життя. Давайте починати з себе тоді, а потім поговоримо”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді вимагають від Зеленского щодо миру.



