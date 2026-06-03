В Раде уже не подбирают слова: реестр уклонистов - это только начало

В Украине разрабатывают реформу мобилизации и рассматривают различные инструменты наказания для уклоняющихся от мобилизации мужчин. Одной из инициатив является создание реестра уклоняющихся. Однако в Раде это предложение подвергли критике, напомнив о законе.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков предложил вместе с этим открыть персональные данные авторов этой инициативы.

"Думаю, что многие украинские граждане захотят прийти, с ними тоже пообщаться, задать вопросы, получить на них ответы по многим аспектам. Где у кого родственники, где кто учится, где кто что имеет?", — отметил политик.

Парламентарий предположил, что многим это не понравится, в том числе авторам такого предложения.

"Для популизма рассказать о том, что они откроют, класс, только есть проблема. Есть еще законы, на которые, как показывает практика, части моих коллег наплевать, и которые называются защита персональных данных. Это же не просто так, это европейские нормы. Ну, давайте будем тогда еще прописывать так, как было в сталинские времена, от отречения родителей, как от врагов народа”, — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что в 2022 году, когда украинцы сами шли защищать страну, говорили, в том числе политики, что людей достаточно.

"Тогда, если вам хватало людей на все, то давайте вы сегодня их тоже поменяете, где покажете личным примером, как нужно работать, как нужно достигать результата", — предложил Разумков.

Подверг критике народный депутат и идею отменить бронь части военнообязанных, изменения в законодательстве, которые привели к большому количеству СЗЧ.

"Тогда пусть они тоже откроют свои реестры и пусть к ним в гости кто-нибудь придет и спросит, нормально ли они чувствуют себя, ничего им не мешает и т.д. Потому что воевать чужими руками всегда очень легко и очень просто, не жалея чужой жизни. Давайте начинать с себя тогда, а потом поговорим", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде требуют от Зеленского относительно мира.



