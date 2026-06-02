В Раді різко звернулись до Зеленського щодо миру: що вимагають нардепи

Кречмаровская Наталия
Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну було розроблено чимало різних планів. В Україні був план стійкості, перемоги. Різні країни пропонували свої плани миру. Одним із ключових, однак неприйнятних для України був план США — зазначали, що насправді його писали в Росії.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко вказав на необхідність напрацювати та просувати український план миру.
Політик зауважив, що теж дуже хотів побачити українські танки в Москві, але поки що це не виглядає реалістично. Саме тому, за його словами, потрібно створити та просувати наш план, а не якісь незрозумілі ідеї.
Народний депутат зауважив, що в ЗМІ пишуть про ідею Зеленського закінчити все до листопада-грудня через вибори в США. Пояснюють, що американському лідеру Трампу буде вигідно досягти результату і він дотисне Росію. Однак, за словами політика, якщо подивитись реалістично, то видно, що США зараз більше уваги звертають на Близький Схід. А там не проглядається завершення конфлікту, окрім цього там ще дуже гостро стоїть питання нафти, пояснив нардеп. І на фоні цього, як зазначає парламентар, Путін звісно немає причин закінчувати цю війну.
