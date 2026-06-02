В Раді різко звернулись до Зеленського щодо миру: що вимагають нардепи

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну було розроблено чимало різних планів. В Україні був план стійкості, перемоги. Різні країни пропонували свої плани миру. Одним із ключових, однак неприйнятних для України був план США — зазначали, що насправді його писали в Росії.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко вказав на необхідність напрацювати та просувати український план миру.

“Де український план миру? Ми чули від Зеленського про план перемоги, про план стійкості. Всі вони залишились просто на папері. А де план миру? Чому ми не розробляємо його? Так, в нас є ЗСУ, вони стримують ворога, захищають нас. Але де план?”, — зазначив народний депутат.

Політик зауважив, що теж дуже хотів побачити українські танки в Москві, але поки що це не виглядає реалістично. Саме тому, за його словами, потрібно створити та просувати наш план, а не якісь незрозумілі ідеї.

Народний депутат зауважив, що в ЗМІ пишуть про ідею Зеленського закінчити все до листопада-грудня через вибори в США. Пояснюють, що американському лідеру Трампу буде вигідно досягти результату і він дотисне Росію. Однак, за словами політика, якщо подивитись реалістично, то видно, що США зараз більше уваги звертають на Близький Схід. А там не проглядається завершення конфлікту, окрім цього там ще дуже гостро стоїть питання нафти, пояснив нардеп. І на фоні цього, як зазначає парламентар, Путін звісно немає причин закінчувати цю війну.

“Але нам треба розробити та просувати свій план миру, навіть якщо Росія зараз не погодиться. Буде їхати Зеленський до наших партнерів, нехай розповідає про план. Так, росіяни не збираються зараз погоджуватись, тоді дайте нам зброю, ракети і так далі, ми будемо захищатись. Але ось план, він існує, треба рухатись в цю сторону. Проте поки з цим планом в Офісі президента не зрослось. Поки існують ефемерні дати”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що очікує на Зеленського та українську владу.