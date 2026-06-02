В Раде резко обратились к Зеленскому по поводу мира: что требуют нардепы

Кречмаровская Наталия
С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину было разработано немало разных планов. У нас был план стойкости, победы. Разные страны предлагали свои планы мира. Одним из ключевых, однако неприемлемых для Украины был план США – отмечали, что на самом деле его писали в России.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил необходимость наработать и продвигать украинский план мира.
Политик отметил, что тоже очень хотел увидеть украинские танки в Москве, но пока это не выглядит реалистично. Именно поэтому, по его словам, нужно создать и продвигать наш план, а не какие-то непонятные идеи.
Народный депутат отметил, что в СМИ пишут об идее Зеленского закончить все до ноября-декабря из-за выборов в США. Объясняют, что американскому лидеру Трампа будет выгодно добиться результата и он дожмет Россию. Однако, по словам политика, если посмотреть реалистично, то видно, что США сейчас больше внимания обращают на Ближний Восток. А там не просматривается завершение конфликта, кроме того, там еще очень остро стоит вопрос нефти, пояснил нардеп. И на фоне этого, как отмечает парламентарий, у Путина, конечно, нет причин заканчивать эту войну.
