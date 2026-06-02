logo

BTC/USD

67390

ETH/USD

1920.36

USD/UAH

44.34

EUR/UAH

51.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде резко обратились к Зеленскому по поводу мира: что требуют нардепы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде резко обратились к Зеленскому по поводу мира: что требуют нардепы

Народный депутат Гончаренко уверен, что нужно создать и продвигать украинский план мира

2 июня 2026, 19:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину было разработано немало разных планов. У нас был план стойкости, победы. Разные страны предлагали свои планы мира. Одним из ключевых, однако неприемлемых для Украины был план США – отмечали, что на самом деле его писали в России.

В Раде резко обратились к Зеленскому по поводу мира: что требуют нардепы

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил необходимость наработать и продвигать украинский план мира.

"Где украинский план мира? Мы слышали от Зеленского о плане победы, о плане стойкости. Все они остались просто на бумаге. А где план мира? Почему мы не разрабатываем его? Да, у нас есть ВСУ, они сдерживают врага, защищают нас. Но где план?", — отметил народный депутат.

Политик отметил, что тоже очень хотел увидеть украинские танки в Москве, но пока это не выглядит реалистично. Именно поэтому, по его словам, нужно создать и продвигать наш план, а не какие-то непонятные идеи.

Народный депутат отметил, что в СМИ пишут об идее Зеленского закончить все до ноября-декабря из-за выборов в США. Объясняют, что американскому лидеру Трампа будет выгодно добиться результата и он дожмет Россию. Однако, по словам политика, если посмотреть реалистично, то видно, что США сейчас больше внимания обращают на Ближний Восток. А там не просматривается завершение конфликта, кроме того, там еще очень остро стоит вопрос нефти, пояснил нардеп. И на фоне этого, как отмечает парламентарий, у Путина, конечно, нет причин заканчивать эту войну.

"Но нам нужно разработать и продвигать свой план мира, даже если Россия сейчас не согласится. Будет ехать Зеленский к нашим партнерам, пусть рассказывает о плане. Да, россияне не собираются сейчас соглашаться, тогда дайте нам оружие, ракеты и так далее, мы будем защищаться. Но вот план, он существует, нужно двигаться в эту сторону. Однако пока с этим планом в Офисе президента не срослось. Пока существуют эфемерные даты", – резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ожидает Зеленского и украинскую власть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02HdzYCqWSR1Zxvp5REdEanjAmGqaZrSijbBq4phR2HrqG9KzdbiDeEK3WirkScACml
Теги:

Новости

Все новости