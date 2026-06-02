В Раде резко обратились к Зеленскому по поводу мира: что требуют нардепы

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину было разработано немало разных планов. У нас был план стойкости, победы. Разные страны предлагали свои планы мира. Одним из ключевых, однако неприемлемых для Украины был план США – отмечали, что на самом деле его писали в России.

ВРУ.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил необходимость наработать и продвигать украинский план мира.

"Где украинский план мира? Мы слышали от Зеленского о плане победы, о плане стойкости. Все они остались просто на бумаге. А где план мира? Почему мы не разрабатываем его? Да, у нас есть ВСУ, они сдерживают врага, защищают нас. Но где план?", — отметил народный депутат.

Политик отметил, что тоже очень хотел увидеть украинские танки в Москве, но пока это не выглядит реалистично. Именно поэтому, по его словам, нужно создать и продвигать наш план, а не какие-то непонятные идеи.

Народный депутат отметил, что в СМИ пишут об идее Зеленского закончить все до ноября-декабря из-за выборов в США. Объясняют, что американскому лидеру Трампа будет выгодно добиться результата и он дожмет Россию. Однако, по словам политика, если посмотреть реалистично, то видно, что США сейчас больше внимания обращают на Ближний Восток. А там не просматривается завершение конфликта, кроме того, там еще очень остро стоит вопрос нефти, пояснил нардеп. И на фоне этого, как отмечает парламентарий, у Путина, конечно, нет причин заканчивать эту войну.

"Но нам нужно разработать и продвигать свой план мира, даже если Россия сейчас не согласится. Будет ехать Зеленский к нашим партнерам, пусть рассказывает о плане. Да, россияне не собираются сейчас соглашаться, тогда дайте нам оружие, ракеты и так далее, мы будем защищаться. Но вот план, он существует, нужно двигаться в эту сторону. Однако пока с этим планом в Офисе президента не срослось. Пока существуют эфемерные даты", – резюмировал народный депутат.

