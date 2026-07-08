Во Львове масштабный конфликт с ТЦК: что происходит

Во Львове возник конфликт из-за якобы задержания 20-летнего парня работниками ТЦК.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Местные Telegram-каналы сообщили, что после якобы задержания 20-летнего парня на Сыхове собрались люди, между ними и работниками ТЦК возник конфликт, превратившийся в масштабную акцию.

Также отмечается, что в автомобиле ТЦК пронзили шины и сняли бампер. Люди скандировали "Позор", пишет издание "Новости. Лайв".

Другие паблики сообщают, что люди опрокинули и разбили полностью микроавтобус, который, вероятно, принадлежит ТЦК, а большая толпа собралась возле здания терцентра.

Львовский городской голова Андрей Садовый отреагировал на ситуацию, однако официальную информацию не предоставил.

"По ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только буду иметь полную и проверенную информацию. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг!", — отметил он.

В полиции Львовской области сообщили, что группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила военного учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года.

"Во время общения с мужчиной прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, после чего количество людей на месте начало увеличиваться. Сейчас на месте работают правоохранители, которые обеспечивают охрану общественного порядка и общаются с гражданами", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Министерстве обороны Украины анонсировали реформу системы мобилизации. Одним из вопросов, требующих решения, является деятельность ТЦК. Именно на силовую мобилизацию на улицах много нареканий. Нардеп Горбенко рассказал, кто должен искать уклонистов вместо ТЦК.