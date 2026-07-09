Чи очікувати посилення жорстокості мобілізації: що показав прецедент у Львові

Дехто пропонує вирішувати проблеми мобілізації закручуванням гайок, посиленням відповідальності, і ще обовʼязково дозволити військовослужбовцям ТЦК стріляти. Це не вирішить питання, навпаки – занурить країну в кроваву темряву громадянської війни. Ми й так за крок від найгіршого сценарію, який може привести до поразки у війні. Про це розповів офіцер Збройних сил України, авіаційний інженер і фахівець з безпілотників Юрій Касьянов.

Напад на працівників ТЦК у Львові. Фото: з відкритих джерел

"Проблема ні в тому, що люди не хочуть іти воювати. Це нормально. Добровольці закінчились. Проте, люди не хочуть, в першу чергу, щоб їх хапали на вулицях, щоб їх били, щоб утримували як злочинців, забирали телефони, не хочуть, щоб їх відправляли в Скелю…", — зазначив фахівець.

За його словами, цивільні бачать, що військові знаходяться в безстроковому рабстві, що зарплати мізерні, а побутові умови часто на межі людських можливостей. Людей відштовхує від армії навіть не страх перед смертю або каліцтвом, а дурне ставлення держави до її захисників.

"Ні, я не виправдовую напади на військовослужбовців ТЦК і робітників поліції. Ні! Але посиленням жорстокості мобілізацію не можна покращити. Треба вирішувати проблеми, які вище керівництво країни волає не помічати", – зазначив Юрій Касьянов.

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У Львівських телеграм-каналах повідомили, що конфлікт із групою оповіщення ТЦК почався через мобілізаційні заходи, які військовослужбовці проводили на перехресті проспекту Червоної Калини і вул. Коломийської.

За даними із соцмереж, перехожі почали втручатись в роботу військових та конфліктувати.



