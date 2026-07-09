Чи очікувати посилення жорстокості мобілізації: що показав прецедент у Львові

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Кравцев Сергей
Дехто пропонує вирішувати проблеми мобілізації закручуванням гайок, посиленням відповідальності, і ще обовʼязково дозволити військовослужбовцям ТЦК стріляти. Це не вирішить питання, навпаки – занурить країну в кроваву темряву громадянської війни. Ми й так за крок від найгіршого сценарію, який може привести до поразки у війні. Про це розповів офіцер Збройних сил України, авіаційний інженер і фахівець з безпілотників Юрій Касьянов.
Напад на працівників ТЦК у Львові. Фото: з відкритих джерел
За його словами, цивільні бачать, що військові знаходяться в безстроковому рабстві, що зарплати мізерні, а побутові умови часто на межі людських можливостей. Людей відштовхує від армії навіть не страх перед смертю або каліцтвом, а дурне ставлення держави до її захисників.
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У Львівських телеграм-каналах повідомили, що конфлікт із групою оповіщення ТЦК почався через мобілізаційні заходи, які військовослужбовці проводили на перехресті проспекту Червоної Калини і вул. Коломийської.
За даними із соцмереж, перехожі почали втручатись в роботу військових та конфліктувати.