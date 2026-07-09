Скандал во Львове получил продолжение: в Генштабе рассказали, что теперь будет с ТЦК

После резонансного конфликта с участием представителей территориального центра комплектования во Львове Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил о начале служебной проверки. В военном ведомстве сообщили, что действия военнослужащих будут тщательно изучены, а по результатам расследования могут быть приняты кадровые и дисциплинарные решения.

Генштаб ВСУ. Фото: из открытых источников

В официальном заявлении отмечается, что проверка должна установить, действовали ли сотрудники ТЦК в рамках законодательства и служебных полномочий. Если будут выявлены нарушения нормативных требований или превышение полномочий, виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем Генштаб подчеркнул, что любые споры относительно законности действий должностных лиц не могут служить оправданием для применения силы или агрессивного поведения. В ведомстве напомнили, что оценивать обстоятельства каждого отдельного инцидента должны исключительно компетентные государственные органы.

Военные также призвали граждан решать конфликтные ситуации исключительно правовыми методами. По мнению Генштаба, любые разногласия между обществом и представителями государственных структур должны рассматриваться в рамках закона, без эскалации и самосудов.

Отдельно в заявлении подчеркивается, что соблюдение законодательства, уважение прав граждан и ответственность всех участников общественных процессов остаются ключевыми условиями сохранения внутренней стабильности страны. В Вооруженных силах считают, что только правовые механизмы способны обеспечить общественное доверие и единство в условиях продолжающейся войны.

Проверка по львовскому инциденту продолжается, а ее результаты обещают обнародовать после завершения всех необходимых процедур.

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