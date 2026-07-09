"Более тысячи мин за полгода": где на Днепропетровщине ситуация остается самой опасной

В Днепропетровской области продолжается масштабное гуманитарное разминирование территорий, однако угроза взрывоопасных предметов остается высокой. Об этом говорится в ответе Днепропетровской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Разминирование Днепропетровской области

По информации Департамента гражданской защиты ОВА, в течение 2025 года в области было обследовано 721,08 гектара территорий, из которых саперы фактически разминировали 478,67 гектара. Одновременно специалисты обнаружили и обезвредили 6230 взрывоопасных предметов.

Впрочем, опасность не исчезла и в этом году. По состоянию на дату ответа в 2026 году уже обнаружен и обезврежен 1341 взрывоопасный предмет, что свидетельствует о сохранении высокого уровня минной угрозы.

В ОВА отметили, что основные силы саперов сейчас сосредоточены в общинах Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов. Именно эти территории граничат с линией фронта или регулярно подвергаются российским обстрелам, поэтому остаются приоритетными для проведения гуманитарного разминирования.

В военной администрации подчеркнули, что работы выполняются в соответствии с действующим законодательством и с учетом ситуации безопасности. В то же время масштабы обнаруженных боеприпасов свидетельствуют, что очистка территорий будет продолжаться еще длительное время, а жителям прифронтовых районов необходимо и дальше строго соблюдать правила минной безопасности.

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