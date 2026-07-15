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Без Лукашенко здесь могло не обойтись: как РФ начала атаковать АЗС в Житомирской области

Маршрут российского дрона вызвал вопрос – для управления могли использовать ретрансляторы за пределами России

15 июля 2026, 14:46
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Кравцев Сергей

Российский ударный беспилотник, 15 июля атаковавший автозаправочную станцию в Малине Житомирской области, мог руководствоваться через ретрансляторы, размещенные на территории Беларуси. Такую версию озвучил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Без Лукашенко здесь могло не обойтись: как РФ начала атаковать АЗС в Житомирской области

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

По его словам, анализ данных украинских радиолокационных станций показал необычную траекторию полета дрона. Сначала беспилотник двигался вдоль украинско-белорусской границы, после чего пролетел в районе Коростеня и изменил курс в направлении Малина, следуя вдоль железнодорожного пути.

Эксперт обратил внимание, что расстояние от места удара до российской границы составляет около 260 километров, что значительно превышает возможности стандартного прямого радиоканала управления. При этом другие беспилотники, которые могли бы выполнять роль воздушных ретрансляторов, в этом районе зафиксированы не были.

Именно поэтому, предполагает Бескрестнов, российские военные могли использовать наземные ретрансляторы на территории Беларуси, которые обеспечили управление дронов в режиме реального времени. В то же время, он отметил, что окончательные выводы должны сделать компетентные службы после завершения расследования.

По словам советника министра обороны, Россия все активнее пытается применять технологию онлайн-управления "Шахедами" при атаках по западным и центральным областям Украины. Он также не исключил, что подобное оборудование могло быть установлено без ведома белорусских властей.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Утром 15 июля под атакой оказалась автозаправочная станция в Малинской общине, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.



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