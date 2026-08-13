Україна відреагувала на вимогу HRW заблокувати Києву передачу касетних снарядів

В Офісі президента України розкритикували заклик Human Rights Watch (HRW) до Конгресу США заблокувати передачу Києву касетних боєприпасів з запасів Туреччини. Заступниця керівника ОП Ірина Мудра заявила, що така ініціатива може послабити Україну у війні з Росією та, зрештою, зіграти на користь агресора.

Україна відповіла HRW щодо касетних боєприпасів. Фото з відкритих джерел

Мудра наголосила, що Україна цінує роботу HRW з документування воєнних злочинів Росії. Водночас вона не погодилася з юридичними аргументами організації щодо касетних боєприпасів. За її словами, міжнародне гуманітарне право не містить автоматичної заборони на використання конкретного типу зброї лише через її характеристики. Важливими є обставини застосування, зокрема вибір цілі, пропорційність та вжиття заходів для захисту цивільного населення.

"Запущені в житловий квартал Харкова, ці боєприпаси є незаконними. Запущені на лінію російських гармат на відкритій місцевості, з вжитимі застереженнями, вони є законними. Це все, що каже закон з цього приводу", — зазначила Мудра.

Окремо вона звернула увагу на Конвенцію про касетні боєприпаси. Україна, Росія, США та Туреччина не є її сторонами. За словами представниці ОП, тому положення документа не можуть автоматично створювати юридичні зобов'язання для держав, які до нього не приєдналися. Водночас Мудра заявила, що Україна має чіткі зобов'язання щодо застосування такого озброєння.

"Зобов’язання України публічні: жодного використання в населених пунктах, лише проти концентрацій російських сил на відкритій місцевості, пріоритетне розмінування будь-якої території, використаної, щойно вона звільнена. Кожен невибухлий снаряд падає на нашу землю. Наші сапери його очищають, за наш кошт, через найбільшу програму протимінної діяльності на землі", — додала Мудра.

Нагадаємо, що Україна домовилася щодо закупівлі в Туреччини американського озброєння, зокрема касетних артилерійських боєприпасів та ракет ATACMS з касетними бойовими частинами. Оскільки зброя має американське походження, для її передачі необхідний дозвіл США. Після цього HRW закликала американських законодавців заблокувати передачу касетних боєприпасів. Правозахисники вважають, що нерозірвані суббоєприпаси можуть залишатися небезпечними для цивільних протягом десятиліть після завершення бойових дій.