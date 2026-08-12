HRW вимагає від Конгресу США заблокувати передачу Україні "забороненої зброї": деталі

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Конгрес США не допустити передачі Україні касетних боєприпасів з турецьких запасів. Правозахисники вважають, що використання значної кількості старих боєприпасів може створити додаткові ризики для цивільного населення.

HRW закликала США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів. Фото з відкритих джерел

Як йдеться у заяві HRW від 11 серпня, запропонований пакет допомоги з боку Туреччини може містити понад 10 мільйонів суббоєприпасів. Зокрема, йдеться про 70 ракет M39 ATACMS з 950 суббоєприпасами M74 кожна, 2524 ракети M26 з 644 суббоєприпасами M77 у кожній, а також близько 47 тисяч артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм, кожен з яких містить 180 суббоєприпасів M42.

У Human Rights Watch наголосили, що частина озброєння зберігається понад 30 років. Особливе занепокоєння організації викликають 203-міліметрові касетні снаряди M509A1. США зняли їх з озброєння ще у 1994 році разом з гаубицями, для яких вони призначалися.

Заступниця директора вашингтонського офісу HRW Ніколь Віддерсгайм заявила, що старі касетні боєприпаси можуть становити додаткову небезпеку через ризик того, що частина суббоєприпасів не вибухне під час застосування. Такі нерозірвані елементи можуть залишатися небезпечними після завершення бойових дій і становити загрозу для цивільних протягом тривалого часу.

HRW також нагадала, що США не є учасником Конвенції про касетні боєприпаси. Водночас американське законодавство передбачає обмеження на їхній експорт, які діють із 2009 року. За певних умов президент США може ухвалити рішення про виняток із цих обмежень. Крім того, HRW наголошує, що Конгрес США має можливість заблокувати угоду за допомогою спільної резолюції.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Туреччина оголосила про плани передати Україні "заборонену зброю" на 280 млн доларів.