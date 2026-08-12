HRW требует от Конгресса США заблокировать передачу Украине "запретного оружия": детали

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Конгресс США не допустить передачи Украине кассетных боеприпасов по турецким запасам. Правозащитники считают, что использование большого количества старых боеприпасов может создать дополнительные риски для гражданского населения.

HRW призвала США заблокировать передачу Украине кассетных боеприпасов. Фото из открытых источников

Как говорится в заявлении HRW от 11 августа, предложенный пакет помощи со стороны Турции может содержать более 10 миллионов суббоеприпасов. В частности, речь идет о 70 ракетах M39 ATACMS с 950 суббоеприпасами M74 каждая, 2524 ракетах M26 с 644 суббоеприпасами M77 в каждой, а также около 47 тысяч артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм, каждый из которых содержит 1.

В Human Rights Watch подчеркнули, что часть вооружения хранится более 30 лет. Особую обеспокоенность организации вызывают 203-миллиметровые кассетные снаряды M509A1. США сняли их с вооружения еще в 1994 году вместе с гаубицами, для которых они предназначались.

Заместитель директора вашингтонского офиса HRW Николь Видерсгайм заявила, что старые кассетные боеприпасы могут представлять дополнительную опасность из-за риска того, что часть суббоеприпасов не разразится во время применения. Такие неразорвавшиеся элементы могут оставаться опасными после завершения боевых действий и угрожать гражданским в течение длительного времени.

HRW также напомнила, что США не являются участниками Конвенции о кассетных боеприпасах. В то же время американское законодательство предусматривает действующие с 2009 года ограничения на их экспорт. При определенных условиях президент США может принять решение об изъятии из этих ограничений. Кроме того, HRW отмечает, что Конгресс США имеет возможность заблокировать соглашение посредством совместной резолюции.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Турция объявила о планах передать Украине "запретное оружие" на 280 млн долларов.