Туреччина передасть Україні "заборонену зброю": що увійде до пакета на 280 млн доларів

Україна отримає від Туреччини значну партію ракет та реактивних снарядів для посилення далекобійних можливостей. Йдеться, зокрема, про 70 балістичних ракет ATACMS, 12 пускових установок M270 MLRS та тисячі боєприпасів. Однак на частину озброєння, яке придбає Україна, поширюються заборони ООН.

Туреччина передасть Україні зброю. Фото з відкритих ракет

Загальна вартість двох пакетів озброєння від Туреччини перевищує 280 млн доларів. Перший пакет, вартістю понад 255 млн доларів, передбачає 12 установок M270, 2524 реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами та близько 47 тисяч артилерійських боєприпасів M509A1. Другий пакет оцінюють приблизно у 28 млн доларів. Він передбачає передачу Україні 70 ракет M39 ATACMS.

Туреччина, зі свого боку, зацікавлена у скороченні запасів старішого озброєння та перенаправленні ресурсів на модернізацію власних збройних сил. Для передачі частини систем, вироблених у США, потрібен був дозвіл Вашингтона.

Однак окрему увагу привертають касетні боєприпаси. Вони містять велику кількість суббоєприпасів, які розсіюються на значній площі. Частина з них може не вибухнути одразу та залишатися небезпечною для цивільних протягом тривалого часу. Саме через ці ризики 111 країн приєдналися до Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє їх використання, виробництво, накопичення та передачу. Водночас Україна, Росія, США та Туреччина не є учасниками цієї конвенції.

Зауважимо, що, попри заборону ООН на касетні боєприпаси, саме Росія була першою, хто застосував цю зброю на фронті. Лише за перші місяці вторгнення 2022 року російські касетні боєприпаси поранили близько 700 мирних жителів в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Туреччині назвали умову, за якої Росія може використати ядерну зброю проти України.