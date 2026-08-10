Турция передаст Украине "запретное оружие": войдет в пакет на 280 млн долларов

Украина получит от Турции внушительную партию ракет и реактивных снарядов для усиления дальнобойных возможностей. Речь идет, в частности, о 70 баллистических ракетах ATACMS, 12 пусковых установках M270 MLRS и тысячах боеприпасов. Но на часть вооружения, приобретенного Украиной, распространяются запреты ООН.

Турция передаст Украине оружие. Фото из открытых ракет

Общая стоимость двух пакетов вооружения от Турции превышает 280 млн. долларов. Первый пакет, стоимостью более 255 млн долларов, предусматривает 12 установок M270, 2524 реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями и около 47 тысяч артиллерийских боеприпасов M509A1. Второй пакет оценивают примерно в 28 млн. долларов. Он предусматривает передачу Украине 70 ракет M39 ATACMS.

Турция, со своей стороны, заинтересована в сокращении запасов более старого вооружения и перенаправлении ресурсов на модернизацию собственных вооруженных сил. Для передачи части систем, производимых в США, потребовалось разрешение Вашингтона.

Однако особое внимание привлекают кассетные боеприпасы. Они содержат большое количество суббоеприпасов, рассеивающихся на значительной площади. Часть из них может не взорваться сразу и оставаться опасной для гражданских в течение длительного времени. Именно из-за этих рисков 111 стран присоединились к Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающей их использование, производство, накопление и передачу. В то же время, Украина, Россия, США и Турция не являются участниками этой конвенции.

Заметим, что, несмотря на запрет ООН на кассетные боеприпасы, именно Россия была первой, кто применил это оружие на фронте. Только за первые месяцы вторжения 2022 года российские кассетные боеприпасы ранили около 700 мирных жителей в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции назвали условие, при котором Россия может использовать ядерное оружие против Украины.