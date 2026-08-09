Росія може використати ядерну зброю проти України: у Туреччині назвали одну умову

Росія потенційно може вдатися до застосування ядерної зброї у разі, якщо війна перейде у критичну для Кремля фазу, а виснаження на фронті почне супроводжуватися серйозними проблемами всередині країни. Про такий ризик заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Путін може вдарити по Україні ядерною зброєю. Фото з відкритих джерел

В ефірі Anadolu Хакан Фідан зазначив, що війна в Україні значною мірою перетворилася на протистояння на виснаження. Росія не змогла досягти заявлених раніше цілей щодо повного захоплення Донбасу, а бойові дії продовжуються без вирішального перелому.

Фідан припустив, що найбільш небезпечним сценарієм може стати ситуація, коли військові втрати та виснаження російської армії почнуть переростати у масштабні проблеми в тилу.

"Якщо війна на виснаження на фронті перетворюється на виснаження в тилу, питання вже не у програші чи виграші війни — це питання, чи продовжите ви існувати як нація взагалі. Аби зберегтися, буде використано останній засіб, який у вас є", — сказав глава турецького МЗС.

За словами Фідана, під час його візиту до Росії російська сторона нібито натякала на можливість використання ядерної зброї проти України. Очільник МЗС Туреччини стверджує, що такі розмови пов’язували з настроями частини російського суспільства.

"Якщо справа дійде до такого рівня виснаження та руйнувань, на жаль, наші аналізи можуть бути правильними. Це питання виникало під час мого візиту до Росії, нам говорили що люди зараз вимагають чогось подібного", — розповів дипломат.

Фідан наголосив, що турецька сторона передала відповідні сигнали західним партнерам. За його словами, міжнародна спільнота має докласти зусиль для припинення війни, оскільки її подальше розширення може призвести до ще небезпечнішої ескалації. Турецький міністр також попередив, що війна продовжує розширюватися географічно та за спектром застосовуваних методів. На його думку, нинішнього рівня руйнувань уже достатньо, щоб міжнародна спільнота активніше домагалася завершення бойових дій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі істерично відреагували на удари України. Пєсков просить допомоги у Туреччини.

Також "Коментарі" писали, що прем’єр Болгарії налякав саміт НАТО ядерною зброєю РФ.