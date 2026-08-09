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Россия может использовать ядерное оружие против Украины: в Турции назвали одно условие

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал условие, при котором РФ может применить ядерное оружие против Украины.

9 августа 2026, 07:35
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Slava Kot

Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в случае, если война перейдет в критическую для Кремля фазу, а истощение на фронте начнет сопровождаться серьезными проблемами внутри страны. О таком риске заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Россия может использовать ядерное оружие против Украины: в Турции назвали одно условие

Путин может ударить по Украине ядерным оружием. Фото из открытых источников

В эфире Anadolu Хакан Фидан отметил, что война в Украине в значительной степени превратилась в противостояние в истощение. Россия не смогла достичь заявленных ранее целей по полному захвату Донбасса, а боевые действия продолжаются без решающего перелома.

Фидан предположил, что наиболее опасным сценарием может оказаться ситуация, когда военные потери и истощение российской армии начнут перерастать в масштабные проблемы в тылу.

"Если война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в проигрыше или выигрыше войны — это вопрос, продолжите ли вы существовать как нация вообще. Чтобы сохраниться, будет использовано последнее средство, которое у вас есть", — сказал глава турецкого МИД.

По словам Фидана, во время его визита в Россию российская сторона якобы намекала на возможность использования ядерного оружия против Украины. Глава МИД Турции утверждает, что подобные разговоры связывали с настроениями части российского общества.

"Если дело дойдет до такого уровня истощения и разрушений, к сожалению, наши анализы могут быть правильными. Этот вопрос возник во время моего визита в Россию, нам говорили, что люди сейчас требуют чего-то подобного", — рассказал дипломат.

Фидан подчеркнул, что турецкая сторона передала ответные сигналы западным партнерам. По его словам, международное сообщество должно приложить усилия для прекращения войны, поскольку его дальнейшее расширение может привести к еще более опасной эскалации. Турецкий министр также предупредил, что война продолжает расширяться географически и по спектру применяемых методов. По его мнению, нынешнего уровня разрушений уже достаточно, чтобы международное сообщество активнее добивалось завершения боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерически отреагировали на удары Украины. Песков просит помощи у Турции.

Также "Комментарии" писали, что премьер Болгарии испугал саммит НАТО ядерным оружием РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VOKLIEuzIqk&t=2759s
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