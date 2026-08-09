Россия может использовать ядерное оружие против Украины: в Турции назвали одно условие

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Slava Kot
Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в случае, если война перейдет в критическую для Кремля фазу, а истощение на фронте начнет сопровождаться серьезными проблемами внутри страны. О таком риске заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Путин может ударить по Украине ядерным оружием. Фото из открытых источников
В эфире Anadolu Хакан Фидан отметил, что война в Украине в значительной степени превратилась в противостояние в истощение. Россия не смогла достичь заявленных ранее целей по полному захвату Донбасса, а боевые действия продолжаются без решающего перелома.
Фидан предположил, что наиболее опасным сценарием может оказаться ситуация, когда военные потери и истощение российской армии начнут перерастать в масштабные проблемы в тылу.
По словам Фидана, во время его визита в Россию российская сторона якобы намекала на возможность использования ядерного оружия против Украины. Глава МИД Турции утверждает, что подобные разговоры связывали с настроениями части российского общества.
Фидан подчеркнул, что турецкая сторона передала ответные сигналы западным партнерам. По его словам, международное сообщество должно приложить усилия для прекращения войны, поскольку его дальнейшее расширение может привести к еще более опасной эскалации. Турецкий министр также предупредил, что война продолжает расширяться географически и по спектру применяемых методов. По его мнению, нынешнего уровня разрушений уже достаточно, чтобы международное сообщество активнее добивалось завершения боевых действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерически отреагировали на удары Украины. Песков просит помощи у Турции.
Также "Комментарии" писали, что премьер Болгарии испугал саммит НАТО ядерным оружием РФ.