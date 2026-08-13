Украина отреагировала на требование HRW заблокировать Киеву передачу кассетных снарядов

В Офисе президента Украины раскритиковали призыв Human Rights Watch (HRW) в Конгресс США заблокировать передачу Киеву кассетных боеприпасов из запасов Турции. Заместитель руководителя ОП Ирина Мудра заявила, что такая инициатива может ослабить Украину в войне с Россией и, в конце концов, сыграть в пользу агрессора.

Украина ответила HRW по поводу кассетных боеприпасов. Фото из открытых источников

Мудра подчеркнула, что Украина ценит работу HRW по документированию военных преступлений России. В то же время она не согласилась с юридическими аргументами организации по кассетным боеприпасам. По ее словам, международное гуманитарное право не содержит автоматического запрета на использование конкретного типа оружия только из-за его характеристик. Важны обстоятельства применения, в частности выбор цели, пропорциональность и принятие мер по защите гражданского населения.

"Запущенные в жилой квартал Харькова, эти боеприпасы незаконны. Запущены на линию российских пушек на открытой местности, с принятыми оговорками, они законны. Это все, что говорит закон по этому поводу", — отметила Мудра.

Отдельно она обратила внимание на Конвенцию о кассетных боеприпасах. Украина, Россия, США и Турция не являются ее сторонами. По словам представительницы ОП, поэтому положения документа не могут автоматически создавать юридические обязательства для не присоединившихся к нему государств. В то же время Мудра заявила, что у Украины есть четкие обязательства по применению такого вооружения.

"Обязательства Украины публичны: никакого использования в населенных пунктах, только против концентраций российских сил на открытой местности, приоритетное разминирование любой территории, использованной, как только она освобождена. Каждый невзрывающийся снаряд падает на нашу землю. Наши саперы его очищают, за наши средства, через самую большую программу".

Напомним, что Украина договорилась о закупке у Турции американского вооружения, в том числе кассетных артиллерийских боеприпасов и ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Поскольку оружие имеет американское происхождение, для его передачи необходимо разрешение США. После этого HRW призвала американских законодателей заблокировать передачу кассетных боеприпасов. Правозащитники считают, что неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться опасными для гражданских в течение десятилетий после завершения боевых действий.