Україна та Росія погодили тимчасове перемир’я: що відомо

Україна та Росія за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися про короткострокове припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції. Мета перемир’я полягає у тому, щоб забезпечити безпечний ремонт пошкоджених ліній електропередач, які є критично важливими для стабільної роботи ядерного об’єкта.

Тимчасове перемир’я погодили Росія та Україна

"Поблизу ЗАЕС України розпочався важливий ремонт лінії електропередач після чергового локального припинення вогню, досягнутого за посередництва МАГАТЕ", — повідомляє генеральний директор Рафаель Гросі.

Так зване "вікно тиші" дозволило розпочати відновлення електропостачання між підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції.

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", — йдеться в заяві агентства з атомної енергії.

Рафаель Гроссі подякував обом сторонам за згоду на тимчасове припинення бойових дій, підкресливши, що подібні домовленості є важливим інструментом мінімізації ризиків для всієї Європи. Водночас у МАГАТЕ зазначають, що ситуація навколо атомної станції залишається крихкою, а будь-яке відновлення обстрілів може знову поставити під загрозу ядерну безпеку.

