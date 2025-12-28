Україна та Росія погодили тимчасове перемир’я: що відомо

Рубрики
Україна та Росія за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися про короткострокове припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції. Мета перемир’я полягає у тому, щоб забезпечити безпечний ремонт пошкоджених ліній електропередач, які є критично важливими для стабільної роботи ядерного об’єкта.
Тимчасове перемир’я погодили Росія та Україна
Україна та Росія погодили тимчасове перемир’я біля ЗАЕС. Основною ціллю став ремонт інфраструктури поблизу атомної станції.
Так зване "вікно тиші" дозволило розпочати відновлення електропостачання між підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції.
Рафаель Гроссі подякував обом сторонам за згоду на тимчасове припинення бойових дій, підкресливши, що подібні домовленості є важливим інструментом мінімізації ризиків для всієї Європи. Водночас у МАГАТЕ зазначають, що ситуація навколо атомної станції залишається крихкою, а будь-яке відновлення обстрілів може знову поставити під загрозу ядерну безпеку.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перший випадок локального перемир’я в районі ЗАЕС. У листопаді сторони вже погоджувалися на тимчасове припинення вогню для проведення технічних робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
