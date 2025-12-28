logo

Украина и Россия согласовали временное перемирие: что известно
Украина и Россия согласовали временное перемирие: что известно

МАГАТЭ сообщило о временном прекращении огня между Украиной и РФ в районе ЗАЭС.

28 декабря 2025, 13:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина и Россия при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о краткосрочном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Цель перемирия состоит в том, чтобы обеспечить безопасный ремонт поврежденных линий электропередач, которые критически важны для стабильной работы ядерного объекта.

Украина и Россия согласовали временное перемирие: что известно

Временное перемирие согласовали Россия и Украина

Украина и Россия согласовали временное перемирие у ЗАЭС. Основной целью стал ремонт инфраструктуры вблизи атомной станции.

"Вблизи ЗАЭС Украины начался важный ремонт линии электропередач после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", — сообщает генеральный директор Рафаэль Гроси.

Так называемое "окно тишины" позволило начать возобновление электроснабжения между подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции.

"Команда МАГАТЭ контролирует ремонтные работы, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта", — говорится в заявлении агентства по атомной энергии.

Рафаэль Гросси поблагодарил обе стороны за согласие на временное прекращение боевых действий, подчеркнув, что подобные договоренности являются важным инструментом минимизации рисков для всей Европы. В то же время в МАГАТЭ отмечают, что ситуация вокруг атомной станции остается хрупкой, а любое возобновление обстрелов может снова поставить под угрозу ядерную безопасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый случай локального перемирия в районе ЗАЭС. В ноябре стороны уже соглашались на временную остановку огня для проведения технических работ на объектах критической инфраструктуры.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал несправедливым предложенный США компромисс по Запорожской АЭС.



Источник: https://x.com/iaeaorg/status/2005191098612777220
