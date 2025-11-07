На війні в Україні встановили локальне припинення вогню: де запрацював режим

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) встановили локальне припинення вогню. Це рішення ухвалили, щоб провести ремонт резервної лінії електропередачі 330 кВ, яка живила станцію. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Запорізька АЕС. Фото з відкритих джерел

За даними МАГАТЕ, вранці 7 листопада біля пошкодженої ділянки розпочали розмінування та підготовчі роботи, а безпосередній ремонт запланований на 8 листопада.

"Через два тижні після успішного відновлення електропостачання ЗАЕС поза межами об’єкта після місячного перебою, що також стало можливим завдяки тимчасовим домовленостям про перемир’я, сьогодні вранці поблизу пошкодженої ділянки лінії "Феросплавна-1" розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи", — повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ремонтні роботи дозволять поновити живлення станції з двох джерел, основної лінії 750 кВ та резервної 330 кВ. За ходом відновлення стежитиме команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на території ЗАЕС.

Спершу планували одночасно відремонтувати обидві лінії, однак під час робіт виявили додаткові пошкодження лінії 330 кВ ближче до самої станції, поза межами погоджених зон безпеки. Це й стало причиною затримки.

"Після інтенсивних консультацій з Україною та Росією ми домовилися про нове "вікно" припинення вогню, яке дозволить провести додаткові ремонтні роботи. Це важливий крок для підвищення рівня ядерної безпеки", — заявив Гроссі.

МАГАТЕ підкреслює, що відновлення резервного живлення, критично важливе для запобігання ядерним ризикам на станції, яка залишається під російською окупацією та неодноразово зазнавала відключень від енергосистеми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія придумала нову провокацію на ЗАЕС.

Також "Коментарі" писали, що в МАГАТЕ відреагували на попередження Зеленського про наближення катастрофи на ЗАЕС.