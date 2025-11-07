На войне в Украине установили локальное прекращение огня: где заработал режим

Вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) установили локальное прекращение огня. Это решение было принято, чтобы провести ремонт резервной линии электропередачи 330 кВ, питавшей станцию. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

По данным МАГАТЭ, утром 7 ноября возле поврежденного участка приступили к разминированию и подготовительным работам, а непосредственный ремонт запланирован на 8 ноября.

"Через две недели после успешного возобновления электроснабжения ЗАЭС вне объекта после месячного перебоя, которое также стало возможным благодаря временным договоренностям о перемирии, сегодня утром вблизи поврежденного участка линии "Ферросплавная-1" началось разминирование и другие подготовительные работы", — сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ремонтные работы позволят возобновить питание станции из двух источников, основной линии 750 кВ и резервной 330 кВ. За ходом восстановления будет следить команда МАГАТЭ, постоянно находящаяся на территории ЗАЭС.

Сначала планировали одновременно отремонтировать обе линии, однако в ходе работ обнаружили дополнительные повреждения линии 330 кВ ближе к самой станции, вне согласованных зон безопасности. Это и послужило причиной задержки.

"После интенсивных консультаций с Украиной и Россией мы договорились о новом "окне" прекращения огня, которое позволит провести дополнительные ремонтные работы. Это важный шаг для повышения уровня ядерной безопасности", — заявил Гросси.

МАГАТЭ подчеркивает, что восстановление резервного питания, критически важное для предотвращения ядерных рисков на станции, которая остается под российской оккупацией и неоднократно испытывала отключения от энергосистемы.

