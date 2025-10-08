Росіяни влаштовують провокації на Запорізькій АЕС в Енергодарі, їим вже вдалося відключити її від української енергосистеми, а тепер вони роблять усе, щоб підключити її до російської. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росія придумала нову провокацію на ЗАЕС та втілює її у життя

"На 15 день живлення від генераторів, офіційна речниця — директор по комунікаціям ЗАЕС від окупантів Яшина наголосила, що Україна послідовно наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів. При тому, мало що не зафіксовно жодного подібного "удару" навіть мониторинговою місією МАГАТЕ, самі росіяни буквально сьогодні вночі черговий раз вели арт обстріл з території впритул до ЗАЕС", – наголошує Андрющенко.

За його словами, все це вказує на перехід до фінальної стадії реінтеграції ЗАЕС. Коли росіяни створять чергову провокацію з "реальною" ядерною загрозою і користуючись цим перемкнуть ЗАЕС на російські енергосистеми.

" Також варто зазначити, що весь час блекауту на ЗАЕС тривають масові відключення електроенергії на території Запорізької області (окуповано ї ) через техн і чні роботи на підстанціях в Мелітополі. Що також підтвреджує активну фази робот з технічного перепідключення ЗАЕС ", – підкреслює Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що МАГАТЕ застерігає про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка залишається без основного джерела електропостачання. Після того, як лінію живлення від України було перебито, станція працює на резервних генераторах.

Справжня загроза полягає у діях окупаційних військ Незалежний експерт із ядерної енергетики Ольга Кошарна заявила в ефірі "24 Каналу", що Росія свідомо створює критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вже більше тижня працює без основного електропостачання та залишається відключеною від української енергосистеми.