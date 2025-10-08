logo_ukra

BTC/USD

122196

ETH/USD

4442.81

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія придумала нову провокацію на ЗАЕС та втілює її у життя
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія придумала нову провокацію на ЗАЕС та втілює її у життя

Провокації щодо реінтеграції Запорізької АЕС поступово дають результати, вважає Петро Андрющенко

8 жовтня 2025, 17:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Росіяни влаштовують провокації на Запорізькій АЕС в Енергодарі, їим вже вдалося відключити її від української енергосистеми, а тепер вони роблять усе, щоб підключити її до російської. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росія придумала нову провокацію на ЗАЕС та втілює її у життя

Росія придумала нову провокацію на ЗАЕС та втілює її у життя

"На 15 день живлення від генераторів, офіційна речниця — директор по комунікаціям ЗАЕС від окупантів Яшина наголосила, що Україна послідовно наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів.

При тому, мало що не зафіксовно жодного подібного "удару" навіть мониторинговою місією МАГАТЕ, самі росіяни буквально сьогодні вночі черговий раз вели арт обстріл з території впритул до ЗАЕС", – наголошує Андрющенко.

За його словами, все це вказує на перехід до фінальної стадії реінтеграції ЗАЕС. Коли росіяни створять чергову провокацію з "реальною" ядерною загрозою і користуючись цим перемкнуть ЗАЕС на російські енергосистеми.

"Також варто зазначити, що весь час блекауту на ЗАЕС тривають масові відключення електроенергії на території Запорізької області (окупованої) через технічні роботи на підстанціях в Мелітополі. Що також підтвреджує активну фази робот з технічного перепідключення ЗАЕС", – підкреслює Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що МАГАТЕ застерігає про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка залишається без основного джерела електропостачання. Після того, як лінію живлення від України було перебито, станція працює на резервних генераторах.

Справжня загроза полягає у діях окупаційних військ Незалежний експерт із ядерної енергетики Ольга Кошарна заявила в ефірі "24 Каналу", що Росія свідомо створює критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вже більше тижня працює без основного електропостачання та залишається відключеною від української енергосистеми.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини