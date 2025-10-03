Росія знову запустила вкрай небезпечний сценарій: що відбувається довкола ЗАЕС

МАГАТЕ застерігає про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вже восьмий день залишається без основного джерела електропостачання. Після того, як лінію живлення від України було перебито, станція працює на резервних генераторах.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Справжня загроза полягає у діях окупаційних військ

Незалежний експерт із ядерної енергетики Ольга Кошарна заявила в ефірі "24 Каналу", що Росія свідомо створює критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вже більше тижня працює без основного електропостачання та залишається відключеною від української енергосистеми.

Експерт зазначила, що справжня загроза полягає не лише в тому, що станція тривалий час працює на резервних дизель-генераторах, а в діях окупаційних військ – Росія перетворила АЕС на військову базу, веде звідти обстріли та розміщує озброєння прямо на майданчику.

“Я хочу заспокоїти. На майданчику 20 стаціонарних резервних дизель-генераторів. Є ще мобільні, які ЗАЕС купила після аварії на Фукусімі, після переоцінки безпеки з урахуванням нових уроків. Наразі працюють 8 резервних дизель-генераторів, 9 перебувають в очікуванні та ще 3 на технічному обслуговуванні", – розповіла експерт з ядерної енергетики.

Експерт також зазначила, що Росія навмисне не ремонтує пошкоджену лінію, яка живила станцію з українського боку, хоча відновлення зайняло б лише кілька годин.

Росіяни хочуть перевести блоки ЗАЕС у стан "гарячої зупинки", а потім — експлуатації

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що останніми кроками росіян прямо читається, що Москва хоче знову потужно включити ядерний шантаж як елемент політики.

Експерт зазначив, що Росія свідомо атакує атомні об'єкти України.

"Вони ж не тільки зараз це робили. Вони у лютому атакували безпосередньо Конфайнмент (на Чорнобильській атомній електростанції – ред.) дроном, пошкодили "Укриття". Там було тління кілька днів. Ледве вдалося загасити нашим пожежникам", — зазначив Омельченко.

Також експерт нагадав про ситуацію на Запорізькій АЕС, коли "вони свідомо знищили своїми військовими засобами єдину ЛЕП, лінію електропередач, яка мала Запорізьку атомну станцію".

"Тобто це абсолютно свідомі дії ядерного шантажу Росії", — наголосив він.

На питання, про що свідчить нинішня активізація, Омельченко зазначив, що це свідчить про те, що Росія хоче знову потужно включити ядерний шантаж як елемент політики. Тобто, по суті, ми бачимо, що Росія – це ХАМАС із ядерними реакторами та ракетами. Жодної відмінності немає, тільки має ядерний потенціал.

Експерт також зазначив, що росіяни хочуть перевести блоки ЗАЕС у стан "гарячої зупинки", а потім — експлуатації. Для цього їм необхідно від'єднатися від української енергетичної системи та підключитися до російської.

"І, коли вони перейдуть у стан "гарячої зупинки" або експлуатації, тоді у них можливості ядерного шантажу значно збільшаться. Оскільки в такому стані роботи, експлуатації набагато ризикованіші, з урахуванням того, що ця станція знаходиться, по суті, в руках військових терористів", — наголосив Омельченко.

