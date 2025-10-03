Россия снова запустила крайне опасный сценарий: что происходит вокруг ЗАЭС

Рубрики
Кравцев Сергей
МАГАТЭ предостерегает о критической ситуации на Запорожской АЭС, которая уже восьмой день остается без основного источника электроснабжения. После того как линия питания от Украины была перебита, станция работает на резервных генераторах.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная заявила в эфире "24 Канала", что Россия сознательно создает критическую ситуацию на Запорожской АЭС, которая уже больше недели работает без основного электроснабжения и остается отключенной от украинской энергосистемы.
Эксперт отметила, что настоящая угроза заключается не только в том, что станция длительное время работает на резервных дизель-генераторах, а в действиях оккупационных войск – Россия превратила АЭС в военную базу, ведет оттуда обстрелы и размещает вооружение прямо на площадке.
Эксперт также отметила, что Россия умышленно не ремонтирует поврежденную линию, которая питала станцию с украинской стороны, хотя восстановление заняло бы лишь нескольких часов.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в последних шагах россиян прямо читается, что Москва хочет снова мощно включить ядерный шантаж как элемент политики.
Эксперт отметил, что Россия сознательно атакует атомные объекты Украины.
Также эксперт напомнил о ситуации на Запорожской АЭС, когда "они сознательно уничтожили своими военными средствами единственную ЛЭП, линию электропередач, которая питала Запорожскую атомную станцию".
На вопрос, о чем говорит нынешняя активизация, Омельченко отметил, что это свидетельствует о том, что Россия хочет снова мощно включить ядерный шантаж, как элемент политики. То есть, по сути, мы видим, что Россия – это ХАМАС с ядерными реакторами и ракетами. Никакого отличия нет, только имеет ядерный потенциал.
Эксперт также отметил, что россияне хотят перевести блоки ЗАЭС в состояние "горячей остановки", а затем — эксплуатации. Для этого им необходимо отсоединиться от украинской энергетической системы и подключиться к российской.
