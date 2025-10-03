Россия снова запустила крайне опасный сценарий: что происходит вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ предостерегает о критической ситуации на Запорожской АЭС, которая уже восьмой день остается без основного источника электроснабжения. После того как линия питания от Украины была перебита, станция работает на резервных генераторах.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Настоящая угроза заключается в действиях оккупационных войск

Независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная заявила в эфире "24 Канала", что Россия сознательно создает критическую ситуацию на Запорожской АЭС, которая уже больше недели работает без основного электроснабжения и остается отключенной от украинской энергосистемы.

Эксперт отметила, что настоящая угроза заключается не только в том, что станция длительное время работает на резервных дизель-генераторах, а в действиях оккупационных войск – Россия превратила АЭС в военную базу, ведет оттуда обстрелы и размещает вооружение прямо на площадке.

"Я хочу успокоить. На площадке 20 стационарных резервных дизель-генераторов. Есть еще мобильные, которые ЗАЭС купила после аварии на Фукусиме, после проведения переоценки безопасности с учетом новых уроков. Сейчас работают 8 резервных дизель-генераторов, 9 находятся в ожидании и еще 3 на техническом обслуживании", – рассказала эксперт по ядерной энергетике.

Эксперт также отметила, что Россия умышленно не ремонтирует поврежденную линию, которая питала станцию с украинской стороны, хотя восстановление заняло бы лишь нескольких часов.

Россияне хотят перевести блоки ЗАЭС в состояние "горячей остановки", а затем – эксплуатации

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в последних шагах россиян прямо читается, что Москва хочет снова мощно включить ядерный шантаж как элемент политики.

Эксперт отметил, что Россия сознательно атакует атомные объекты Украины.

"Они же не только сейчас это делали. Они в феврале атаковали непосредственно Конфайнмент (на Чернобыльской атомной электростанции – ред.) дроном, повредили "Укрытие". Там было тление несколько дней. Еле удалось потушить нашим пожарным", — отметил Омельченко.

Также эксперт напомнил о ситуации на Запорожской АЭС, когда "они сознательно уничтожили своими военными средствами единственную ЛЭП, линию электропередач, которая питала Запорожскую атомную станцию".

"То есть это абсолютно сознательные действия ядерного шантажа России", — подчеркнул он.

На вопрос, о чем говорит нынешняя активизация, Омельченко отметил, что это свидетельствует о том, что Россия хочет снова мощно включить ядерный шантаж, как элемент политики. То есть, по сути, мы видим, что Россия – это ХАМАС с ядерными реакторами и ракетами. Никакого отличия нет, только имеет ядерный потенциал.

Эксперт также отметил, что россияне хотят перевести блоки ЗАЭС в состояние "горячей остановки", а затем — эксплуатации. Для этого им необходимо отсоединиться от украинской энергетической системы и подключиться к российской.

"И, когда они перейдут в состояние "горячей остановки" или эксплуатации, тогда у них возможности ядерного шантажа значительно увеличатся. Поскольку в таком состоянии работы, эксплуатации гораздо более рискованные, с учетом того, что эта станция находится, по сути, в руках военных террористов", — подчеркнул Омельченко.

