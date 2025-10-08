Россияне устраивают провокации на Запорожской АЭС в Энергодаре, им уже удалось отключить ее от украинской энергосистемы, а теперь они делают все, чтобы подключить ее к российской. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россия придумала новую провокацию на ЗАЭС и претворяет ее в жизнь

"На 15 день питания от генераторов, официальный представитель — директор по коммуникациям ЗАЭС от оккупантов Яшина подчеркнула, что Украина последовательно наносит удары по топливным резервуарам для резервных генераторов. При этом, не зафиксировано ни одного подобного "удара" даже мониторинговой миссией МАГАТЭ, сами россияне буквально сегодня ночью в очередной раз вели арт обстрел с территории вплотную к ЗАЭС", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, все это указывает на переход к финальной стадии реинтеграции ЗАЭС. Когда россияне создадут очередную провокацию с "реальной" ядерной угрозой и пользуясь этим, переключат ЗАЭС на российские энергосистемы.

" Также стоит отметить, что все время блекаута на ЗАЭС продолжаются массовые отключения электроэнергии на территории Запорожской области ( оккупированной ) из-за технических работ на подстанциях в Мелитополе. Что также подтверждает активную фазу робот по техническому переподключению ЗАЭС ", – подчеркивает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что МАГАТЭ предостерегает о критической ситуации на Запорожской АЭС, которая остается без основного источника электроснабжения. После того, как линия питания от Украины была перебита, станция работает на резервных генераторах.

Настоящая угроза заключается в действиях оккупационных войск Независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна заявила в эфире "24 Канала", что Россия сознательно создает критическую ситуацию на Запорожской АЭС, которая уже больше недели работает без основного электроснабжения и остается отключенной от украинской энергосистемы.