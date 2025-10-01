У МАГАТЕ відреагували на попередження Зеленського про наближення катастрофи на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії підтримує постійний діалог з обома сторонами війни в Україні, щоб якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Про це заявив голова агентства Рафаель Гроссі, передає Reuters.

Напередодні президент України Володимир Зеленський поінформував, що ситуація на окупованій ЗАЕС стала критичною, адже російські атаки заважають відновленню електропостачання, яке необхідне для охолодження реакторів та запобігання розплавленню.

За словами глави держави, через удари російської армії станція повністю відключена від електромережі та забезпечує живлення лише за рахунок дизельних генераторів. Такий режим роботи не передбачений для тривалої експлуатації, і вже відомо, що один із генераторів вийшов з ладу.

Президент наголосив, що російські війська навмисно перешкоджають ремонту ліній електропередач та відновленню базових систем безпеки. Це створює безпосередню загрозу не лише Україні, а й усьому світу.

"Ще один терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що зараз робить Росія. І світ не має права мовчати", – заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що вже провів нараду з військовим керівництвом та Міністерством енергетики. Він доручив уряду та Міністерству закордонних справ максимально привернути увагу міжнародної спільноти до цієї ситуації та добиватися негайної реакції.

