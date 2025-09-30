logo

Война с Россией Катастрофа на Запорожской АЭС
НОВОСТИ

Катастрофа на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС уже седьмой день работает в аварийном режиме из-за российских обстрелов

30 сентября 2025, 21:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая уже седьмой день работает в аварийном режиме из-за российских обстрелов.                           

Катастрофа на Запорожской АЭС

Аварийное состояние Запорожской АЭС

По словам главы государства, из-за ударов российской армии станция полностью отключена от электросети и обеспечивает питание только за счет дизельных генераторов. Такой режим работы не предусмотрен для длительной эксплуатации, и уже известно, что один из генераторов вышел из строя.                                                      

Президент подчеркнул, что российские войска намеренно препятствуют ремонту линий электропередач и восстановлению базовых систем безопасности. Это создает непосредственную угрозу не только Украине, но и всему миру.                            

"Еще один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает Россия. И мир не имеет права молчать", — заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что уже провел совещание с военным руководством и Министерством энергетики. Он поручил правительству и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание международного сообщества к этой ситуации и добиваться немедленной реакции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы отец 3-го батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005) Александр Осипович (исковой "Псих", 05.06.1997 г.р.) обнародовал обвинение в обращении. "Фокс" в безответственном руководстве и в том, что он дает подчиненным приказы, которые фактически обрекают их на смерть.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16314
