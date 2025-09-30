Катастрофа на Запорожской АЭС

Рубрики
Президент Владимир Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая уже седьмой день работает в аварийном режиме из-за российских обстрелов.
Аварийное состояние Запорожской АЭС
По словам главы государства, из-за ударов российской армии станция полностью отключена от электросети и обеспечивает питание только за счет дизельных генераторов. Такой режим работы не предусмотрен для длительной эксплуатации, и уже известно, что один из генераторов вышел из строя.
Президент подчеркнул, что российские войска намеренно препятствуют ремонту линий электропередач и восстановлению базовых систем безопасности. Это создает непосредственную угрозу не только Украине, но и всему миру.
"Еще один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает Россия. И мир не имеет права молчать", — заявил Зеленский.
Глава государства сообщил, что уже провел совещание с военным руководством и Министерством энергетики. Он поручил правительству и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание международного сообщества к этой ситуации и добиваться немедленной реакции.