Катастрофа на Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая уже седьмой день работает в аварийном режиме из-за российских обстрелов.

Аварийное состояние Запорожской АЭС

По словам главы государства, из-за ударов российской армии станция полностью отключена от электросети и обеспечивает питание только за счет дизельных генераторов. Такой режим работы не предусмотрен для длительной эксплуатации, и уже известно, что один из генераторов вышел из строя.

Президент подчеркнул, что российские войска намеренно препятствуют ремонту линий электропередач и восстановлению базовых систем безопасности. Это создает непосредственную угрозу не только Украине, но и всему миру.

"Еще один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает Россия. И мир не имеет права молчать", — заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что уже провел совещание с военным руководством и Министерством энергетики. Он поручил правительству и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание международного сообщества к этой ситуации и добиваться немедленной реакции.

