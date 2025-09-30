Катастрофа на Запорізькій АЕС

Президент Володимир Зеленський заявив про критичну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже сьомий день працює в аварійному режимі через російські обстріли.

Аварійний стан Запорізькій АЕС

За словами глави держави, через удари російської армії станція повністю відключена від електромережі та забезпечує живлення лише за рахунок дизельних генераторів. Такий режим роботи не передбачений для тривалої експлуатації, і вже відомо, що один із генераторів вийшов з ладу.

Президент наголосив, що російські війська навмисно перешкоджають ремонту ліній електропередач та відновленню базових систем безпеки. Це створює безпосередню загрозу не лише для України, а й для всього світу.

"Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що зараз робить Росія. І світ не має права мовчати", — заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що вже провів нараду з військовим керівництвом та Міністерством енергетики. Він доручив уряду та Міністерству закордонних справ максимально привернути увагу міжнародної спільноти до цієї ситуації та добиватися негайної реакції.

