logo_ukra

BTC/USD

113680

ETH/USD

4116.53

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Катастрофа на Запорізькій АЕС
commentss НОВИНИ Всі новини

Катастрофа на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС уже сьомий день працює в аварійному режимі через російські обстріли

30 вересня 2025, 21:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Володимир Зеленський заявив про критичну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже сьомий день працює в аварійному режимі через російські обстріли.

Катастрофа на Запорізькій АЕС

Аварійний стан Запорізькій АЕС

За словами глави держави, через удари російської армії станція повністю відключена від електромережі та забезпечує живлення лише за рахунок дизельних генераторів. Такий режим роботи не передбачений для тривалої експлуатації, і вже відомо, що один із генераторів вийшов з ладу.                                                                            

Президент наголосив, що російські війська навмисно перешкоджають ремонту ліній електропередач та відновленню базових систем безпеки. Це створює безпосередню загрозу не лише для України, а й для всього світу.

"Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що зараз робить Росія. І світ не має права мовчати", — заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що вже провів нараду з військовим керівництвом та Міністерством енергетики. Він доручив уряду та Міністерству закордонних справ максимально привернути увагу міжнародної спільноти до цієї ситуації та добиватися негайної реакції.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що боєць 3-го батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 21005) Олександр Осіпович (позивний "Псих", 05.06.1997 р.н.) оприлюднив відеозвернення, у якому звинуватив командира батальйону з позивним "Фокс" у безвідповідальному керівництві та в тому, що він дає підлеглим накази, які фактично прирікають їх на смерть.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16314
Теги:

Новини

Всі новини