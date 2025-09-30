Скандальна заява: російські військові готові сідати у тюрму, тільки б не воювати

Боєць 3-го батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 21005) Олександр Осіпович (позивний "Псих", 05.06.1997 р.н.) оприлюднив відеозвернення, у якому звинуватив командира батальйону з позивним "Фокс" у безвідповідальному керівництві та в тому, що він дає підлеглим накази, які фактично прирікають їх на смерть.

Скандальна заява окупанта

За словами Олександра, під час однієї з бойових задач він уже втратив групу — ті, кого він вів, загинули. Після цього командир нібито наказав повторно пройти тим же маршрутом, хоча боєць попереджав, що рух там неможливий. Олександр відмовився виконувати "невиконувальний" наказ — йдеться про рух по відкритому полю під ворожим вогнем і під загрозою ураження FPV-дронами.

Далі, як стверджує боєць, наступного дня комбриг викликав його і одного з товаришів, які також відмовилися йти, і наказав "прив’язати їх до дерева". За словами Осиповича, це робили нібито з наміром залишити солдатів як мішені для ворога: "Нас прив’язали до дерева і сказали, що залишать так на ніч, щоб ворожі “пташки” нас убили". Бійцям вдалося втекти з цієї ситуації та звернутися до військової поліції, щоб офіційно дати покази про неодержану від них згоду виконувати такі накази.

У відеозверненні Олександр підкреслив, що готовий нести відповідальність за свій відмову від виконання наказу у встановленому законом порядку: "Прошу, щоб мене за це покарали по закону, я готовий до тюремного увʼязнення". Він також просить, щоб до його заяви поставилися серйозно й передали справу у відповідні слідчі органи, аби запобігти "розправі" з його боку з боку командування. За його словами, якщо військова поліція поверне їх до частини замість передачі справи до військової прокуратури, існує загроза фальсифікації інциденту: "…просто підложатімуть гранату і скажуть, що знищив FPV".

Олександр звинуватив у застосуванні сили й інших посадовців — зокрема, начальника інженерної служби (позивний "Щербак") та командира розвідотделення ("Шустрий"). Усі ці факти — наразі у формі заяв і свідчень військовослужбовців.

