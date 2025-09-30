За що YouTube виплатив Трампу 24,5 млн доларів

Рубрики
Компенсацію погодилися виплатити в межах врегулювання справи між відеоплатформою та президентом США, чий акаунт був заблокований після заворушень у Вашингтоні. Тоді YouTube пояснював, що відео Трампа підбурювали до насильства і створювали ризик нових заворушень.
YouTube виплатив Трампу гроші
Загальна сума виплат становить 24,5 млн доларів. Із них 22 млн підуть до некомерційної організації Trust for the National Mall на будівництво нового бального залу в Білому домі. Ще 2,5 млн доларів розподілять між іншими позивачами у цій справі.
Адвокати наголошують, що ключовою причиною врегулювання стало переобрання Дональда Трампа. "Якби він не повернувся в Білий дім, ми могли б судитися ще багато років", — зазначив адвокат Джон Коул.
Нагадаємо, 6 січня 2021 року під час сертифікації результатів президентських виборів у США прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п’ятеро людей, понад 140 отримали поранення, сотні протестувальників були заарештовані. Після цього YouTube, як і низка інших соціальних платформ, призупинив роботу акаунта Трампа.