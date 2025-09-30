logo_ukra

Головна Новини Суспільство Кримінал Гучне вбивство: куди чоловік сховав тіло своєї коханки
commentss НОВИНИ Всі новини

Гучне вбивство: куди чоловік сховав тіло своєї коханки

На Київщині правоохоронці викрили чоловіка, який кілька днів приховував тіло вбитої жінки у власному гаражі

30 вересня 2025, 20:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За даними Броварської окружної прокуратури, йдеться про 44-річного жителя міста Березань. Слідство встановило, що трагедія сталася 26 вересня 2025 року. Чоловік зустрічався з коханкою, яка, за версією правоохоронців, почала погрожувати розкрити їхні стосунки його співмешканці. Це стало причиною конфлікту, під час якого підозрюваний схопив дерев’яну палицю та завдав жінці численні удари по голові та тілу. Від отриманих травм вона померла на місці.

Гучне вбивство: куди чоловік сховав тіло своєї коханки

Чоловік вбив свою коханку

Щоб приховати злочин, він переніс тіло у свій гараж, де зберігав його протягом чотирьох днів. Увесь цей час чоловік продовжував вести звичайний спосіб життя, доки 29 вересня його не затримали співробітники поліції.

Наразі зловмиснику обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Водночас прокуратура наголошує, що згідно зі статтею 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою у скоєнні злочину, доки її провину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.

Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/ubiv-koxanku-ta-4-dni-prixovuvav-tilo-v-garazi-na-kiyivshhini-povidomleno-pro-pidozru-coloviku
