Громкое убийство: куда мужчина спрятал тело своей любовницы

Ткачова Марія
По данным Броварской окружной прокуратуры, речь идет о 44-летнем жителе города Березань. Следствие установило, что трагедия произошла 26 сентября 2025 года. Мужчина встречался с любовницей, которая, по версии стражей порядка, начала угрожать раскрыть их отношения его сожители. Это стало причиной конфликта, во время которого подозреваемый схватил деревянную палку и нанес женщине многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте.
Мужчина убил свою любовницу
Чтобы скрыть преступление, он перенес тело в свой гараж, где хранил его в течение четырех дней. Все это время мужчина продолжал вести обычный образ жизни, пока 29 сентября его не задержали сотрудники полиции.
Злоумышленнику избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
В то же время прокуратура отмечает, что согласно статье 62 Конституции Украины, любое лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.