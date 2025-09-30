По данным Броварской окружной прокуратуры, речь идет о 44-летнем жителе города Березань. Следствие установило, что трагедия произошла 26 сентября 2025 года. Мужчина встречался с любовницей, которая, по версии стражей порядка, начала угрожать раскрыть их отношения его сожители. Это стало причиной конфликта, во время которого подозреваемый схватил деревянную палку и нанес женщине многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчина убил свою любовницу

Чтобы скрыть преступление, он перенес тело в свой гараж, где хранил его в течение четырех дней. Все это время мужчина продолжал вести обычный образ жизни, пока 29 сентября его не задержали сотрудники полиции.

Злоумышленнику избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

В то же время прокуратура отмечает, что согласно статье 62 Конституции Украины, любое лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 3 сентября в Пекине состоялся грандиозный военный парад по случаю 80-летия капитуляции Японии, где Си Цзиньпин, наряду с Владимиром Путиным и Ким Чен Ином, отметил дилемму "мир или война". Более 12 000 солдат Народно-освободительной армии продемонстрировали новинки: два типа сверхбольших подводных дронов XLUUV для автономных миссий до 1000 км и лазерные системы ПВО. Эксперт CNN Г. И. Саттон отметил, что Китай лидирует с пятью типами таких дронов, способных изменить баланс в Тихом океане. Трамп Truth Social обвинил трио лидеров в "заговоре" против США.