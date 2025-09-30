За что YouTube выплатил Трампу 24,5 млн долларов

Компенсацию согласились выплатить в рамках урегулирования дела между видеоплатформой и президентом США, чей аккаунт был заблокирован после беспорядков в Вашингтоне. Тогда YouTube объяснял, что видео Трампа подстрекали к насилию и создавали риск новых беспорядков.

YouTube выплатил Трампу деньги

Общая сумма выплат составляет 24,5 млн. долларов. Из них 22 млн. пойдут в некоммерческую организацию Trust for the National Mall на строительство нового бального зала в Белом доме. Еще 2,5 млн долларов распределят между другими истцами по этому делу.

Адвокаты подчеркивают, что ключевой причиной урегулирования стало переизбрание Дональда Трампа. "Если бы он не вернулся в Белый дом, мы могли бы судиться еще много лет", – отметил адвокат Джон Коул.

Напомним, 6 января 2021 года, во время сертификации результатов президентских выборов в США, сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек, более 140 получили ранения, сотни протестующих были арестованы. После этого YouTube, как и ряд других социальных платформ, приостановил работу аккаунта Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным Броварской окружной прокуратуры, речь идет о 44-летнем жителе города Березань. Следствие установило, что трагедия произошла 26 сентября 2025 года. Мужчина встречался с любовницей, которая, по версии стражей порядка, начала угрожать раскрыть их отношения его сожители. Это стало причиной конфликта, во время которого подозреваемый схватил деревянную палку и нанес женщине многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте.