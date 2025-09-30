logo

Скандальное заявление: российские военные готовы садиться в тюрьму, только бы не воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальное заявление: российские военные готовы садиться в тюрьму, только бы не воевать

"Командир отправлял на гибель - боец 74-й бригады записал обращение и обвинил руководство в пытках и попытке ликвидации" - сообщает Бутусов

30 сентября 2025, 21:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Боец 3-го батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005) Александр Осипович (исковой "Псих", 05.06.1997 г.р.) обнародовал видеообращение, в котором обвинил командира батальона с позывным и подчиненным приказы, которые фактически обрекают их на смерть.

Скандальное заявление: российские военные готовы садиться в тюрьму, только бы не воевать

Скандальное заявление оккупанта

По словам Александра, во время одной из боевых задач он уже потерял группу – те, кого он вел, погибли. После этого командир якобы приказал повторно пройти по тому же маршруту, хотя боец предупреждал, что движение там невозможно. Александр отказался выполнять "неисполнимый" приказ — речь идет о движении по открытому полю под вражеским огнем и под угрозой поражения FPV-дронами.

Далее, как утверждает боец, на следующий день комбриг вызвал его и одного из товарищей, также отказавшихся уходить, и приказал "привязать их к дереву". По словам Осиповича, это делали якобы с намерением оставить солдат как мишени для врага: "Нас привязали к дереву и сказали, что оставят так на ночь, чтобы вражеские птицы нас убили". Бойцам удалось скрыться из этой ситуации и обратиться в военную полицию, чтобы официально дать показания о неполученном от них согласии выполнять такие приказы.

В видеообращении Александр подчеркнул, что готов нести ответственность за свой отказ от выполнения приказа в установленном законом порядке: "Прошу, чтобы меня за это наказали по закону, я готов к тюремному заключению". Он также просит, чтобы к его заявлению отнеслись серьезно и передали дело в соответствующие следственные органы, чтобы предотвратить "расправу" с его стороны со стороны командования. По его словам, если военная полиция вернет их в часть вместо передачи дела в военную прокуратуру, существует угроза фальсификации инцидента: "…просто будут подложить гранату и скажут, что уничтожил FPV".

Александр обвинил в применении силы и других должностных лиц — в частности, начальника инженерной службы (позывной Щербак) и командира разведотделения (Шустрый). Все эти факты сейчас в форме заявлений и показаний военнослужащих.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что компенсацию согласились выплатить в рамках урегулирования дела между видеоплатформой и президентом США, чей аккаунт был заблокирован после беспорядков в Вашингтоне. Тогда YouTube объяснял, что видео Трампа подстрекали к насилию и создавали риск новых беспорядков.



Источник: https://t.me/ButusovPlus/23361
