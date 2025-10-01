В МАГАТЭ отреагировали на предупреждение Зеленского о приближающейся катастрофе на ЗАЭС

Рубрики
Международное агентство по атомной энергии поддерживает постоянный диалог с обеими сторонами войны в Украине, чтобы как можно скорее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает Reuters.
Глава МАГАТЭ Гросси. Фото: из открытых источников
Накануне президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала критической, ведь российские атаки мешают восстановлению электроснабжения, которое необходимо для охлаждения реакторов и предотвращения расплавления.
По словам главы государства, из-за ударов российской армии станция полностью отключена от электросети и обеспечивает питание только за счет дизельных генераторов. Такой режим работы не предусмотрен для длительной эксплуатации, и уже известно, что один из генераторов вышел из строя.
Президент подчеркнул, что российские войска намеренно препятствуют ремонту линий электропередач и восстановлению базовых систем безопасности. Это создает непосредственную угрозу не только Украине, но и всему миру.
Глава государства сообщил, что уже провел совещание с военным руководством и Министерством энергетики. Он поручил правительству и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание международного сообщества к этой ситуации и добиваться немедленной реакции.
