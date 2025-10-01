logo

В МАГАТЭ отреагировали на предупреждение Зеленского о приближающейся катастрофе на ЗАЭС
НОВОСТИ

В МАГАТЭ отреагировали на предупреждение Зеленского о приближающейся катастрофе на ЗАЭС

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ хочет как можно скорее добиться предотвращения катастрофы

1 октября 2025, 08:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Международное агентство по атомной энергии поддерживает постоянный диалог с обеими сторонами войны в Украине, чтобы как можно скорее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает Reuters.

В МАГАТЭ отреагировали на предупреждение Зеленского о приближающейся катастрофе на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси. Фото: из открытых источников

Накануне президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала критической, ведь российские атаки мешают восстановлению электроснабжения, которое необходимо для охлаждения реакторов и предотвращения расплавления.

По словам главы государства, из-за ударов российской армии станция полностью отключена от электросети и обеспечивает питание только за счет дизельных генераторов. Такой режим работы не предусмотрен для длительной эксплуатации, и уже известно, что один из генераторов вышел из строя.                                                      

Президент подчеркнул, что российские войска намеренно препятствуют ремонту линий электропередач и восстановлению базовых систем безопасности. Это создает непосредственную угрозу не только Украине, но и всему миру.                            

"Еще один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает Россия. И мир не имеет права молчать", — заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что уже провел совещание с военным руководством и Министерством энергетики. Он поручил правительству и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание международного сообщества к этой ситуации и добиваться немедленной реакции.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы: почему на Западе выступили с предупреждением.




