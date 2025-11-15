Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Померов зробив важливу заяву

Рубрики
Секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що Україна та РФ знову почнуть обмін полоненими. Наразі очікується, що наша держава звільнить із полону РФ 1200 українців.
Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел
Він розповів, що за результатами цих переговорів сторони дійшли згоди активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.
Також Умеров зазначив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом та поряд із рідними".
