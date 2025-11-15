logo_ukra

Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Померов зробив важливу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Померов зробив важливу заяву

За посередництвом Туреччини та ОАЕ має відновитися процес обміну полоненими між Україною та Росією

15 листопада 2025, 20:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що Україна та РФ знову почнуть обмін полоненими. Наразі очікується, що наша держава звільнить із полону РФ 1200 українців.

Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Померов зробив важливу заяву

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

"За дорученням президента України днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів та звільнення наших людей з російського полону", — зазначив Рустем Умеров.

Він розповів, що за результатами цих переговорів сторони дійшли згоди активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.

"Йдеться про звільнення 1200 українців. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", — додав секретар РНБО.

Також Умеров зазначив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом та поряд із рідними".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна та Росія в рамках домовленостей у Стамбулі сьогодні провели обмін полоненими військовими та цивільними. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна повернула із Росії тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військових. Як передає портал "Коментарі", про це у Telegram повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.




