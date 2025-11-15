Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Померов зробив важливу заяву

Секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що Україна та РФ знову почнуть обмін полоненими. Наразі очікується, що наша держава звільнить із полону РФ 1200 українців.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

"За дорученням президента України днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів та звільнення наших людей з російського полону", — зазначив Рустем Умеров.

Він розповів, що за результатами цих переговорів сторони дійшли згоди активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.

"Йдеться про звільнення 1200 українців. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", — додав секретар РНБО.

Також Умеров зазначив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом та поряд із рідними".

