Украина и Россия в рамках договоренностей в Стамбуле сегодня провели обмен пленными военными и гражданскими. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Состоялся обмен пленными и гражданскими: кого сегодня удалось вернуть

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена . Сто восемьдесят три – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей. Всем обязательно будет предоставлена необходимая поддержка" , – подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто делает обмены возможными, и сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей.

По данным Коордштаба, домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Уволенные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, киевском, сумском и черниговском направлениях.

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя. Домой также возвращаются попавшие в плен нацгвардейцы, которые попали в плен, охраняя ЧАЭС. Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Старшему – 59 лет.

"Практически все освобожденные военные и гражданские украинцы сегодня находились в неволе с 2022 года. Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты", – подчеркнули в Координационном штабе.

Там отметили, что продолжается работа по поиску, документированию и возвращению каждого, кто находится в российской неволе.

