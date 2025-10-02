Україна та Росія у рамках домовленостей в Стамбулі провела сьогодні обмін полоненими військовими та цивільними. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відбувся обмін полоненими і цивільними: кого сьогодні вдалося повернути

" Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка ", – наголосив президент.

Він подякував всім, хто робить обміни можливими, та повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.

За даними Коордштабу, додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 59 років.

"Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати", – наголосили у Координаційному штабі.

Там зазначили, що продовжується робота з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вересні в Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.