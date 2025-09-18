logo_ukra

Росія передала тіла тисячі загиблих: кажуть, що це українські військові
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія передала тіла тисячі загиблих: кажуть, що це українські військові

Росія передала тисячу тіл та стверджує, що це українські військові

18 вересня 2025, 16:38
Автор:
Недилько Ксения

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Росія передала тіла тисячі загиблих: кажуть, що це українські військові

В Україну повернули тіла тисячі військових

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Росія передала тіла тисячі загиблих: кажуть, що це українські військові - фото 2

Також заходи відбулися за сприяння Міжнародного Комітета Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – наголосили у КоордШтабі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у червні журналістам показали процес репатріації та ідентифікації тіл загиблих. Як саме Росія знущається з пам’яті полеглих, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

"Росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл. Подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин", – зазначає міністр.



