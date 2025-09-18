Росія передала тіла тисячі загиблих: кажуть, що це українські військові

Рубрики
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
В Україну повернули тіла тисячі військових
Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Також заходи відбулися за сприяння Міжнародного Комітета Червоного Хреста.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у червні журналістам показали процес репатріації та ідентифікації тіл загиблих. Як саме Росія знущається з пам’яті полеглих, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.
"Росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл. Подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин", – зазначає міністр.